Запрос в Генпрокуратуру с требованием обратиться к турецкой сторон с запросом на передачу российскому суду находящегося под следствием в Турции Альпарслана Челика направил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Известно, что Челик руководил расстрелом российского лётчика Олега Пешкова «серыми волками» - боевиками праворадикальной организации «Бозкурт». В запросе также предлагается внести группировку турецких радикалов в список террористических организаций, запрещённых на территории России.
Кроме того, саму организацию «Бозкурт» следует внести в список террористических, считает Фёдоров.
"Человеконенавистническая идеология Челика, гордившегося тем, что он убил безоружного русского лётчика - наглядный показатель террористического характера их организации. Прошу генпрокурора Чайку также принять меры в этом отношении", - подчеркнул Фёдоров.
Какой ответ даст на запрос Генпрокуратура, пока неизвестно.
По мнению экспертов, теоретически такая экстрадиция возможна на сновании Европейской конвенции о выдаче 1957 года, но вероятность тут невелика: этот канал обмена преступниками зарекомендовал себя с отрицательной стороны.
Уменьшает шансы на передачу Челика в руки российского правосудия и тот факт, что в период кризиса в отношения России и Турции был разорван договор "О взаином оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам" от 1997 года. Новый документ по этому вопросу пока не ратифицирован.
Организация "Бозкурт", к которой относится Челик, была основана в конце 60-х годов. Тогда она получила название Ülkü Ocakları («Идеалисты»). За свою долгую и кровавую историю неонацистская организация совершила множество террористических актов, массовых убийств, погромов и покушений на убийство крупных политических и религиозных фигур.
Известно, что сторонник бозкуртов Мехмет Али Агджа весной 1981 года совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.
Однако сегодня "Серые волки" имеют не только террористическое крыло, но и легальное - Партию национального движения, пропагандирующую ультраправую идеологию. В турецком парламенте партия занимает 79 мест из 550.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, 24 ноября российский бомбардировщик Су-24М был сбит турецкими истребителями над территорией Сирии. Находившиеся на борту летчики успели катапультироваться, однако сразу оказались под огнем боевиков "Бозкурта". Штурмана Мурахтина позднее обнаружил поисковый отряд и доставил на базу Хмеймим. Олег Пешков был расстрелян еще в воздухе.
Вечером того же дня десятки каналов показали видеосюжет, в котором командир "Серых волком" Альпарслан Челик хвалился расправой над российским пилотом.
Анкара принесла свои извинения за сбитый самолет, а Челик был взят под стражу и на него завели уголовное дело, но по факту незаконного ношения и хранения боевого оружия. В общей сложности под судом вместе с ним оказались еще 16 человек.
Кроме того, правоохранительные органы Турции взяли под стражу двух пилотов, сбивших в ноябре российский бомбардировщик Су-24. Как оказалось, летчики участвовали в попытке госпереворота, которая произошла в ночь с пятницы на субботу. Зачинщиками военного мятежа власти считают представителей ВВС.
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