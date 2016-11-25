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Источник Правда.Ру

Spiegel: Четвертый срок Меркель? Спасибо, не надо!

Мир

История непонимания, которой нет конца - так можно было бы назвать отношения Ангелы Меркель и жителей Германии, считает колумнист Spiegel Якоб Айгштайн. 

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Фото: AP

По его мнению, поддерживая решение Ангелы Меркель баллотироваться на четвертый срок, многие люди совершают серьезную ошибку.

Все те важные правила, которые определяли немецкую политику со времен окончания Второй мировой войны, сегодня уже не работают, пишет Айгштайн, а от европейской интеграции остались лишь руины.

"Ангела Меркель - не канцлер целостности. Она канцлер перемен", - объясняет он.

Автор напоминает: вся политическая программа Меркель во время ее последней предвыборной кампании сводилась к одной фразе - "вы меня знаете". "Но это все-таки не так. На самом деле мы ее не знаем", - подчеркивает он.

В своей канцелярии Меркель "открыла кабинет политической амнезии". "Она проводит операции только тогда, когда пациенты спят. И мы все - эти пациенты", - объясняет Аугштайн далее.

В Германии все было другим - начиная от отношения к России и заканчивая немецкой партийной системой. Немецкое социальное государство, европейская интеграция - все это было, но только до того момента, как к власти в стране пришла Меркель. Возможно, что все эти перемены были неизбежными, но тогда это доказывает, что добиться стабильности нынешний федеральный канцлер неспособна, считает автор.

"Отсутствие у Меркель интереса к Европе, ее пренебрежение к вопросам социального разделения, ее антипатия по отношению к России... Германия уже заплатила высокую цену за это канцлерство, которое создало видимость предсказуемости и стабильности", - пишет Аугштайн.

Меркель - это "канцлер видимости", которая овладела искусством прятать за ответственностью собственную жажду власти. То, что она "боролась с собой", прежде чем в четвертый раз баллотировать на пост федерального канцлера, Аугштайн считает инсценировкой.

Он отмечает, что Меркель в случае переизбрания придется решать проблемы, которые она же создала. "Как это должно произойти? Канцлер делает вид, что она хочет и дальше действовать на чистом альтруизме. Спасибо, но нет", - резюмирует автор.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Ангела Меркель заявила о своем решении баллотироваться в четвертый раз на пост канцлера ФРГ. И это будет продолжением ее одиннадцатилетнего срока пребывания у власти.

Российские либералы на переизбрание Меркель реагируют позитивно, однако в адрес российской политической системы выдвигают требование обеспечить "сменяемость власти". Генеральный директор в Центр политической информации Алексей Мухин прокомментировал Правде. Ру ситуацию вокруг переизбрания немецкого канцлера.

- Стало понятно, почему Франка-Вальтера Штайнмайера по сути выпихнули на пост президента. Потому что именно Штайнмайер был одним из самых вероятных оппонентов Ангелы Меркель на пути к четвертому сроку. Оказывается, такая подковерная политическая борьба в Германии очень даже существует.

Да, безусловно, движение Ангелы Меркель на четвертый срок - это попытка создать видимость преемственности той политики, которую ЕС вообще и, в частности, Германия проводили в отношении России и других стран ЕС.

Напомню, что Ангела Меркель находилась в довольно трогательном политическом союзе с Бараком Обамой, и надо сказать, что этот союз являлся причиной серьезной турбулентности в Европейском Союзе. Сейчас Барак Обама, как известно, уходит, на его место идет Трамп. И, судя по всему, Ангела Меркель хочет продолжить преемственность курса, но уже с новым американским президентом.

Как у нее это получится, непонятно. Боюсь, что Ангела Меркель вполне может проиграть эту борьбу за четвертый срок на посту канцлера.

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Ангела Меркель "теряет" Германию
Темы Германия канцлер ФРГ Ангела Меркель четвертый срок
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