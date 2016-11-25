"Правда.Ру" занесена в список "черной российской пропаганды"

Американская независимая аналитическая группа PropOrNot составила список не рекомендованных к просмотру сайтов с так называемой "российской пропагандой", которые, по мнению авторов "анализа", либо "поддерживаются российскими спецслужбами", либо действуют как "добросовестные полезные идиоты" в пользу спецслужб Российской Федерации".

Совершенно неожиданно в этом списке "эффективных пропагандистов", которых стоит опасаться, оказалось и наше издание. Глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин прокомментировал эту ситуацию:

- О как! "Правда.Ру" оказалась единственным ресурсом в доменной зоне RU, которая включена в американский список "черной российской пропаганды", сайте из перечня которого не рекомендуется читать американцам. Кроме этого, в список оказались включены RT и наш англоязычный проект "Правды.Ру" pravdareport.com.

То есть наш холдинг представляется опасным для американских пропагандистов в двойном размере. Это, считаю, признание заслуг.

Вообще я б поблагодарил создателей этого ресурса, поскольку он позволяет неопытному пользователю ориентироваться в мире лжи и собрал воедино список тех изданий, которые имеет смысл читать.

Другое дело - издания, которые новый ресурс предлагает для чтения как "ресурсы истины" в последней инстанции. Уже NRP, которым открывается этот список, известен тем, что, скорее всего, попадёт под сокращение в рамках новой политики президента Трампа.

В общем, принимаем поздравления! А это - тот самый список страшной-престрашной российской пропаганды: http://www.propornot.com/p/the-list.html

Pravda.Ru попросила прокомментировать ситуацию известного журналиста и телеведущего, автора и ведущего публицистических программ "Момент истины" и "Русский век" на телеканале ТВЦ, лауреата телевизионной премии "ТЭФИ" Андрея Караулова.

- Как оцениваете составление подобных "черных" и "белых" списков прессы, и почему мы оказались вдвойне опасными?

- Никто не знает, и никогда не узнает, по какому принципу они составляют эти рейтинги. В свое время Михаил Михайлович Касьянов тоже составлял нам всем рейтинги, был список из 8 журналистов. Сейчас уже целые домены пошли в ход, и целые телевизионные каналы.

Понять, чем они руководствуются, что они имеют ввиду, когда несется со всех сторон вся эта чушь... У меня есть свой опыт общения с Трампом. В свое время "Момент истины" рассказал, что вокруг России существуют тайные лаборатории, где американцы производят химическое и бактериологическое оружие, причем, у нас в передаче об этом говорил не кто-то, а академик Геннадий Онищенко. Как вы думаете, что мне ответил Трамп? Трамп, как я понял, первый раз слышит о том, что американцы проводят биологическое оружие, еще раз, запрещенное во всем мире, то самое оружие, которое когда-то американцы якобы искали у Саддама Хусейна, и, естественно, не нашли, потому что, у Саддама не было таких мощностей, таких ученых и врачей, ничего этого не было. Но, кроме того, что "спасибо за информацию" — больше ничего. Никакой Гааги, никакого Уотергейта, а мы думали, что будет скандал, и Трамп поднимет этот скандал. Еще раз, это делается за спиной американского народа.

Я бы на вашем месте, ребята, гордился в Правде.Ру, что случилось так, как случилось. Потому что, на самом деле, если нас наказывают за нашу работу, на нашу правду, за наши факты, наши адреса, молодцы, значит, вы к нам серьезно относитесь, это есть акт признания.

Напомним, Правда.Ру не в первый раз отмечена, как ресурс "остро нежелательный". Достаточно вспомнить совсем недавнюю ситуацию, когда команда администраторов Facebook заблокировала страницу нашего издания с более чем 250 000 подписчиков, у которой был официальный статус, присвоенный самой соцсетью. Новая страница Правды.ру в Facebook доступна по ссылке.

Угрожает различными карами "Правде.Ру" и Google, администрация которого уверена, что наше издание нарушает его правила.