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Источник Правда.Ру

Румыния: Марсианский корабль разбился из-за присоединения Крыма

Мир

Версия крушения марсианского аппарата Schiaparelli прозвучит, наверно, странно для всех, но только не для "специалистов" из Румынии. Оказывается, во всем виновато… присоединение Крыма к России!

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Фото: AP

Ответственных за сбой оборудования, который стал причиной крушения аппарата при посадке на Марск, сейчас пытаются определить страны-участницы проекта ExoMars.

К примеру, Итальянское космическое агентство обвинило в этом "недостаточно квалифицированных" румын из компании ARCA Space Corporation.

Ответ основателя ARCA Думитру Попеску был экстравагантным и обескураживающим. Оказывается, утверждает он, причина ненадлежащего качества предполетных испытаний модуля кроется во вступлении Крыма в состав России весной 2014 года.

Объясняет свою теорию Попеуску следующим образом: "Чтобы провести тот конкретный тест, нам пришлось бы пролетать в непосредственной близости от российской военной базы в Севастополе. Россия тогда только что присоединила Крым, и мы рисковали создать конфликт между РФ и НАТО", — поведал румын. Его высказывание передают итальянские и румынские СМИ.

Отмечается, что перед запуском "Скиапарелли" его ключевые испытания, вопреки пожеланиям его представителей, были поручены не надежной Шведской космической корпорации, а — для экономии около миллиона евро — не достаточно опытной румынской ARCA.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, 16 октября Европейское космическое агентство (EKA) сообщило о том, что на подлете к Красной планете первая российско-европейская межпланетная станция "ЭкзоМарс-2016" разделилась на два модуля: посадочный Schiaparelli и орбитальный TGO (Trace GasOrbiter).

Миссия вступила в решающую фазу: модуль должен быть сесть на поверхность планеты. Однако 21 октября стало известно, что модуль "Скиапарелли" российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-TGO" разбился о поверхность Марса. Орбитальный зонд MRO сфотографировал его останки ровно в той точке, куда он должен был приземлиться.

Отметим, что модуль выполнил большинство возложенных на него задач. Об этом в интервью Правде. Ру рассказал официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков:

— Давайте начнем с главного. Миссия "ЭкзоМарс-2016" долгая, она еще не завершена. Но та стадия, которая сейчас завершается, естественно, успешная. Почему? Аппарат долетел до Марса, разделился. Модуль TGO остался на орбите с аппаратами, которые будут дальше работать и выполнять свои задачи.

Кстати, там два наших аппарата, один из которых — аппарат ФРЕНД — работал, пока миссия направлялась к Марсу, изучал уровень радиации. В будущем, когда к Марсу полетят космонавты и астронавты, эта информация будет жизненно необходима. Но сейчас он выключен, пока TGO стабилизирует свою орбиту.

— В следующей экспедиции на Марс, которая планируется в 2020 году, посадка будет целиком в зоне ответственности российской стороны в отличие от "ЭкзоМарса-2016", — рассказал Игорь Буренков.

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Темы Марс Schiaparelli Румыния
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