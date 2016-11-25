Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы

Выступая с лекцией в Оксфордском университете, генсек НАТО Йенс Столтенберг, фактически заявил: Что бы Россия не делала, мы все равно войдем! Поэтому Москве надо спокойнее относится в расширению Альянса и не решать за другие страны, которые сами хотят присоединиться к НАТО.

"Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе - это провокация, - цитирует генсека НАТО "Интерфакс". - России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь".

Прокомментировать заявление главы Альянса Pravda.Ru попросила эксперта Ассоциации военных политологов, доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкина.

- Стоит ли "расслабиться" как советует Столтенберг, и что тогда последует?

- Предупреждения Столтенберга в адрес России о том, что якобы мы препятствуем вхождению других государств в НАТО, звучат не в первый раз. Речь идет о другом. Мы постоянно говорим о том, что вся военная инфраструктура союза НАТО пододвигается к нашим границам. И постоянно в информационном пространстве звучит антироссийская риторика, на основе которой проводятся все их учения.

Движение войск НАТО на Восток, в сторону России, носят совершенно определенный характер, но они их трактуют, как "противодействие нападению" со стороны России.

Для обывателя выпускают памятки, допустим, в Литве, о том, что делать, если придут русские танки, снимают видеофильмы, где все сидят в бункере и отражают атаки.

Речь идет о том, что постоянно Северный Альянс направляет сознание общественности, в частности, европейского обывателя в направлении того, что Россия наступает уже на Европу, и надо обороняться.

Более того, я был в шоке от детской передачи в Германии от 6 до 12 лет, которая называется "Какаду", в которой детишкам рассказывается все необходимое, и вдруг прерывается, или врезается информация о том, что Россия и Путин бомбят Сирию, а от этого беженцы бегут в Германию, и немцам тяжело жить.

Вопрос! Ведь они побежали, когда бомбили США, и Германия поддерживала эти действия в составе НАТО. Такая извращенная информация вкладывается в сознание молодежи. Так вот, представьте себе, что мы получаем в результате.

Так что, агрессивное отношение НАТО налицо, а заявления Столтенберга подобного характера уже звучали не раз. Только, с одной стороны, он заявляет, что не собирается воевать, с другой стороны, говорит на саммитах о том, что необходимо делать все, чтобы сдержать агрессию России. Это по части некой позиции двуликой, двойных стандартов самого руководителя Северного Альянса НАТО.

- Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия действительно сами принимают решения, НАТО не при чем?

- Ну как же не при чем. Мы же знаем ситуации, когда соответствующие руководители и политические силы в стране начинают делить властное одеяло, на себя вытягивают, при этом одни из них стремятся войти в НАТО, а другие хотели бы взаимодействовать на взаимовыгодных отношениях с Россией, войти в Евразийский Союз.

Речь идет о том, что постоянно проходит некое давление для того, чтобы обеспечить приход к власти тех людей, которые готовы для НАТО и ЕС положить экономику страны, социальную инфраструктуру и благополучие своего народа. Лишь бы только продвинуть страну поближе к НАТО. А в итоге, народ не доволен.

Но это мы знаем и по Черногории, это мы знаем и по другим государствам, где проходят манифестации "Нет НАТО". То есть, это они не учитывают? Что это не монолитное решение о том, что они хотят войти в НАТО, которое предоставит им свою защиту. Я уже не говорю о дифференциации этой защиты, когда им обеспечивают защиту от России, а им надо защититься от джихада, от террористических актов.

- С учетом того, что НАТО нарушило обязательство о нерасширении, обмануло Россию, наши ответы еще слишком мягкие, что вправе мы потребовать, предпринять?

- Что значит "вправе"? Да, на самом деле, была договоренность, когда Сергей Михайлович Горбачев сдал все позиции Советского Союза, поспешно, необдуманно, юридически необоснованно, надо было, конечно, все это дело прописать. То есть, он удовлетворился некими устными заявлениями о том, что не переживайте, мы теперь партнеры, и двигаться в вашу сторону не будем.

А так получилось, что мы на наших границах оказались довольно агрессивные вооруженные силы, которые бряцают оружием, и в информационном пространстве выкрикивают слоганы, которые носят ярко националистический характер, и направлен против России. Вот, что нас возмущает.

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