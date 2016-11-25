Что произошло на Майдане? Экс-президент Украины отвечает на обвинения киевских властей

Сегодня, 25 ноября, экс-президент Украины Виктор Янукович дает показания украинскому суду в рамках дела о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года. Как известно, жертвами акций протеста в тот период стало более 100 человек, в их числе - и сотрудники правоохранительных органов.

Виктор Янукович, который будет давать показания по собственной инициативе, полностью отвергает все обвинения, предъявляемые ему нынешней киевской властью.

По словам адвоката бывшего украинского президента, допрос Януковича будет проходить в открытом режиме видеоконференции и все попытки украинской стороны сделать его закрытым будут признаны незаконными.

Эксперты уже ожидают, что в показаниях Януковича будет немало сенсаций. По мнению украинского эксперта Руслана Бортника, если экс-президент откровенно расскажет все, что он знает, то "это будет иметь эффект разорвавшейся бомбы".

Бортник добавил, что под подозрение может попасть вся нынешняя верхушка власти, "включая президента, премьер-министра, главу парламента, руководителей ведущих политических сил".

По его словам, зимой 2014 года многие представители нынешней украинской власти работали на две стороны: и ходили на Майдан, и договаривались с Януковичем. "Так что во время видеоконференции можно ожидать сенсаций", - заключил эксперт.

После дачи показаний киевскому суду Виктор Янукович готов провести пресс-конференцию.

Отстранение Януковича от власти произошло в результате госпереворота в феврале 2014 года. Он является четвертым президентом Украины. На этот пост он был избран в феврале 2010 года, получив во втором туре поддержку 48,95% голосовавших.

15:02 - Янукович подтвердил, что готов принять участие в видеоконференции с Киевом 28 ноября.

14:58 - Заседание Святошинского суда Киева перенесено на 28 ноября.

14:57 - Виктор Янукович заявил, что его предупреждали о готовящихся провокациях в день его допроса ГПУ. "Нас предупреждали, что будут провокации. Те, кто препятствует проведению заседания, должны быть наказаны", - сказал экс-президент.

14:53 - Судья в Киеве поблагодарил Россию и суд в Ростове-на-Дону за организацию процесса и видеосвязи.

14:49 - Суд Ростова-на-Дону возобновил связь. Судья подтвердил возможность провести заседание 28 ноября, при этом дав возможность Януковичу высказать свою позицию.

14:30 - В киевском суде разгорелись дебаты между прокурором и адвокатом обвиняемых. Адвокат отмечает, что СИЗО с беркутовцами блокируют всего лишь десять человек, в то время как автозаки покидают территорию без каких-либо сложностей. По мнению защиты, это указывает на провокацию со стороны властей с целью затянуть процесс.

14:27 - Янукович заявил, что процесс затягивают намеренно, чтобы истина о событиях 2014 года в Киеве не была установлена.

14:23 - В заседании суда объявлен перерыв на 20 минут для решения процессуальных вопросов.

14:18 - Украинская сторона предоставила Януковичу возможность сделать заявление, однако касающееся только процессуальной стороны дела и переноса заседания. Янукович обращается к суду на украинском языке.

14:15 - Украинский судья просит перенести заседание на 28 ноября из-за невозможности доставить членов «Беркута» в зал заседаний. Следственный изолятор, в котором они содержатся, по-прежнему заблокирован. В ответ сам бывший президент Украины попросил провести допрос именно сегодня.

14:12 - Между судами в Киеве и Ростове-на-Дону установлена видеосвязь. Судьи зачитали официальные заявления и представили свидетелей - Януковича и Шуляка.

14:07 - Как сообщил корреспондент ТАСС, в Святошинском районном суде Киева возникла давка из-за большого числа журналистов.

13:57 - Янукович прибыл в Ростовский областной суд для участия в онлайн-допросе. По данным «112 Украина», ко входу здания подъехали тонированные автомобили, в одном из которых мог находиться Янукович.

13:47 - В то же время, как передают корреспонденты от здания Ростовского областного суда, где будет находиться Янукович во время онлайн-связи с киевским судом, здесь усилены меры безопасности. Вокруг суда дежурят усиленные наряды дорожно-постовой службы и полицейские. У здания суда уже собрались около двух десятков журналистов: телекорреспонденты и представители прессы.

13:45 - По данным украинских СМИ, у здания Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся проходящие под делу о снайперских обстрелах на майдане беркутовцы, проходит митинг. Участники демонстрации требуют не допустить вывоз представителей «Беркута» из изолятора из-за опасений, что их могут отпустить после дачи показаний Януковичем.Начальник Лукьяновского СИЗО Александр Васюк, вышедший к радикалам, сообщил, что уже вызвал наряды полиции. Он организовал проезд нескольких автозаков, показав протестующим сопроводительные документы, подтверждающие, что машины направляются в другие суды, а не в Святошинский., сообщает ТАСС.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Виктор Янукович уже рассказал о событиях 2013-2014 годов в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне". Тот Период Янукович назвал очень сложным для Украины, признал он.Бывший президент страны заявил, что переворот тогда был неизбежен, а готовили его заранее.

На вопрос Стоуна, участвовали ли США в тех событиях, Янукович ответил утвердительно. Представители США - конгрессмены, Нуланд - были частыми гостями на Украине. При этом Янукович задался вопросом, допустима ли ситуация, когда посол Украины пришел бы к митингующим, к примеру, в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожные и обвинял полицейских США. "Я считаю, что это недопустимо ни в одной европейской стране. А почему к Украине было такое отношение?", - резюмировал Янукович. Он добавил, что посол США постоянно принимал у себя представителей Майдана.