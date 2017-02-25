Памятку госдепа "об опасности утечек" оперативно "слили" прессе

В руки журналистов Washington Post попал внутренний документ госдепартамента США, рассказывающий об опасности утечек.

Фото: AP

Служебная записка от 20 февраля, подготовленная юридическим отделом госдепа для госсекретаря Рекса Тиллерсона, попала в распоряжение издания. В документе рассказывается защите "конфиденциальной, но не засекреченной" информации (Sensitive But Unclassified, SBU) и сам он также отмечен грифом SBU.

В записке даются подробные разъяснения о том, как и когда госсекретарь может защищать от разглашения те или иные сведения и как бороться с утечками. Авторы документа подчеркивают, что утечки могут повлиять на "готовность высокопоставленных чиновников обращаться за надежным и беспристрастным советом", что скажется на принимаемых политических решениях.

Госдепартамент отказался комментировать эту ситуацию, при этом пресс-секретарь ведомства Марк Тонер указал на необходимость защиты конфиденциальных сведений от "неавторизованного разглашения".

"Это то базовое понимание ситуации, с которым сотрудники приходят на госслужбу, - сказал он. - Это также условие найма на работу, поскольку неправильное обращение с информацией ставит под вопрос их благонадежность".

Washington Post отмечает, что руководство госдепа, очевидно, намерено всерьез бороться с утечками. По данным издания, протоколы встреч Тиллерсона теперь предоставляются ограниченному кругу сотрудников, сокращен также список лиц, допущенных к ежедневному утреннему совещанию у главы госдепа. Помимо этого, чиновники обращаются к руководству с вопросами лично или по телефону, а не по электронной почте.

Напомним, в середине февраля президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности тех, кто устраивает утечки секретной информации в СМИ.

"Мы найдем тех, кто "сливает" (информацию), и они заплатят высокую цену", - заявил Трамп журналистам. По словам Трампа, утечки на протяжении многих лет были проблемой в Вашингтоне.

А в начале февраля, как сообщала "Правда.Ру", в Белом доме активно пытались выяснить, как произошли множественные утечки информации, озвученной в личных разговорах президента США Дональда Трампа с лидерами разных стран.

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