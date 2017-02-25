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Источник Правда.Ру

Новинка белорусских оружейников может "глушить" дроны в радиусе двух километров.

Мир

На проходящей в ОАЭ оружейной выставке IDEX 2017 белорусские специалисты представили винтовку для обезвреживания дронов «Гроза-Р». Это оружие предназначено для «глушения» или полного вывода из строя миниатюрных разведывательных беспилотников, а также различных коммерческих мультикоптеров.

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Фото: Huw Williams, IHS Markit

Винтовка глушит и спутниковую навигацию в радиусе пяти километров, создавая помехи по частотам GPS, ГЛОНАСС, европейской системы навигации Galileo и китайской BeiDou. Также устройство работает 2,4-2,485 и 5,76-5,88 ГГц.

В винтовку встроена система постановки помех и оптический прицел Sturman 1x38 RD. Оружие питается от заплечной аккумуляторной батареи,  подключаемой к «Грозе-Р» с помощью кабеля. В комплект поставки оружия также входит зарядная станция для аккумулятора и сошка.

Аналогичное устройство в конце ноября прошлого года представили разработчики из Австралии: их винтовка массой шесть килограммов вместе с аккумуляторами может подавлять сигналы спутниковой навигации GPSи ГЛОНАСС. Во время работы DroneGun не уничтожает мультикоптеры, а вынуждает их приземляться или возвращаться в исходную точку в зависимости от настроек прошивки аппарата.

От одного заряда аккумуляторной батареи винтовка в режиме беспрерывной постановки помех может проработать около часа. Масса всего противодронового комплекса составляет десять килограммов, из которых два килограмма приходятся на саму винтовку, а остальные восемь - на аккумулятор, зарядную станцию и сошку.

По мере того, как беспилотники становятся дешевле, они получают все большее распространение - несложный мультикоптер с аппаратурой управления за относительно небольшие деньги может приобрести любой желающий. Это привело к тому, что, например, террористы стали использовать коммерческие дроны в качестве самодельных «бомбардировщиков».Именно для борьбы с подобными устровами и создали свою новинку белорусские специалисты на базе страйкбольной пневматической винтовки Cyma CM.011, которая внешне копирует немецкий автомат G36C калибра 5,56 миллиметра.

Австралийская винтовка массой шесть килограммов вместе с аккумуляторами может подавлять сигналы спутниковой навигации GPSи ГЛОНАСС. Во время работы DroneGun не уничтожает мультикоптеры, а вынуждает их приземляться или возвращаться в исходную точку в зависимости от настроек прошивки аппарата.

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