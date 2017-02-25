За отмену санкций в отношении России высказалась вице-президент Болгарии Илияна Йотова. В интервью телеканалу "НоваТВ" она заявила, что пора начать постепенную отмену этих санкций.
"Необходимо постепенно приступать к отмене санкций против России", — цитирует ТАСС Йотову.
Политик также отметила, что многие страны Евросоюза согласились бы с этой позицией.
"Не только Болгария придерживается такой позиции, по этой теме звучит множество голосов даже в Германии и Франции, так как санкции вредят обыкновенным людям, которые живут в европейских странах", — заявила Йотова.
По мнению вице-президента Болгарии, от санкций страдают обыкновенные жители Европы, а не только политики.
Напомним, 23 февраля пересмотреть санкции против России призвал канцлер Австрии Кристиан Керн, заявивший, что в этом вопросе нужна другая концепция, которая принесла бы больше пользы и не была бы так экономически вредна для Европы.
Антироссийские санкции отравляют экономику. Такое мнение высказал глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зееле. Только в Германии из-за ограничительных мер были потеряны десятки тысяч рабочих мест.
Он добавил, что позиция бизнеса неизменна: немецкие компании, ведущие деятельность в России, требуют как минимум пошаговой отмены санкций.
Также Зееле призвал не ждать потепления российско-американских отношений. Он считает, что "Европа должна продемонстрировать уверенность и отстаивать свои интересы, только этот путь позволит сохранить рабочие места".
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