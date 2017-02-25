Сообщения о слежке разведки Германии за прессой обеспокоили BBC

Свое разочарование в связи с предполагаемыми случаями шпионажа за иностранными журналистами со стороны внешней разведки Германии выразила вещательная корпорация BBC.

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"Мы разочарованы тем, что услышали. Миссия BBC заключается в том, чтобы доносить точные новости и информацию людям по всему миру, наши журналисты должны иметь возможность работать свободно и безопасно, с полной защитой своих источников. Мы призываем правительства всех стран уважать работу свободной прессы", — говорится в заявлении телерадиокомпании.

Сообщается, что руководство BBC обратилась в БНД по поводу поступившей информации, однако пока не получила ответа.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) следила за электронной перепиской иностранных журналистов и прослушивала их телефонные разговоры. В том числе, по данным издания, речь идет более чем о десяти сотрудниках BBC в Лондоне и Афганистане.

Согласно данным Spiegel, также прослушивались разговоры ряда сотрудников информационного агентства Рейтер и американской газеты New York Times.

Организация "Репортеры без границ" расценила действия БНД как "чудовищное посягательство на свободу прессы" и "новое измерение нарушения конституции". Как пишет газета, "Репортеры без границ" опасаются, что БНД продолжит слежку и поэтому совместно с другими союзами журналистов готовит конституционную жалобу против "закона о БНД" от 1990 года, согласно которому журналисты в Германии пользуются особыми правами, защищающими их от вмешательства властей в профессиональную деятельность, алогичными тем, что есть у врачей и юристов.

Хотя публикация Spiegel появилась еще вчера, 24 февраля, со стороны Федеральной разведывательной службы Германии пока никаких комментариев не последовало.

Как стало известно, в субботу Spiegel предполагает опубликовать более детальный материал об слежке БНД за журналистами. Издание ссылается на документы парламентского расследования (Бундестага) о роли БНД, внешней разведки Германии, в широкомасштабной слежке, осуществляемой спецслужбами США.

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