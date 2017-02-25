Олланд заподозрил Трампа в недоверии к Франции

Не относиться с недоверием к Франции призвал своего коллегу Дональда Трампа французский президент Франсуа Олланд.

Фото: AP

Как передает в субботу агентство Франс Пресс, президент Франции заявил: "Демонстрировать даже малейшее недоверие к дружественной стране — это всегда не хорошо… Это не то, что я делаю по отношению к дружественной стране, и я призываю президента США не делать так по отношению к Франции".

Такую реакцию у Олланда вызвали слова Трампа, процитировавшего во время одного из выступлений высказывание своего друга Джима, который пять лет не ездит в Париж, хотя ранее посещал его регулярно, поскольку "Париж больше не Париж".

На слова американского лидера отреагировала и мэр французской столицы Анн Идальго. Она сфотографировалась с Микки Маусоми его подругой Минни и выложила фото в своем микроблоге Twitter, чтобы опровергнуть слова Трампа о потере Парижем своей туристической привлекательности.

В другом сообщении микроблога с хэштегом Donald&Jim Идальго отметила, что в первом квартале 2017 года объем заявок американских туристов на бронирование мест в парижских отелях вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Пока официальные лица убеждают Трампа не показывать своего недоверия к Парижу, во Франции с необычной инициативой выступили почитатели Обамы. На улицах французской столицы уже развешаны плакаты с портретом Обамы и надписью Obama17. Отовсюду звучат призывы посетить одноименный интернет-сайт. Там размещена петиция, в которой говорится о том, что надо убедить Обаму принять участие в выборах.

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