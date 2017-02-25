Папа Римский назвал возможную причину Третьей мировой

Нехватка пресной воды может стать причиной новой мировой войны, опасается Папа Римский Франциск. Об этом понтифик заявил в ходе конференции, посвященной правовым аспектам доступа к водным ресурсам.

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Папа Франциск задается вопросом, не приведет ли нехватка питьевой воды к мировой войне. "Больно видеть, когда в законодательстве страны или группы стран вода не считается правом человека. Я спрашиваю себя, не движемся ли мы в сторону большой мировой войны из-за воды", — цитирует понтифика издание Rome Reports.

По его словам, право на воду является определяющим для выживания человека и для будущего человечества в целом. Эта проблема потребует общего решения с целью преодоления эгоизма, заявил Папа Римский.

"Цифры, опубликованные ООН, не могут оставить нас равнодушными. Каждый день тысяча детей погибает от болезней, связанных с водой. Зараженная вода потребляется миллионами людей каждый день. Нужно остановиться и повернуть ситуацию вспять. К счастью, это не является невозможным, однако это срочное дело", — подчеркнул понтифик.

В завершение своего выступления понтифик призвал политиков, ученых, верующих и крупных предпринимателей объединить свои усилия, чтобы довести до народа мысль о необходимости охраны источников и обеспечить доступ к чистой воде как можно большему числу людей.

По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены 783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит 4 миллиарда человек.

Вода является гарантом устойчивого развития мира. Ее разумное и справедливое использование лежит в основе ликвидации бедности, обеспечения экономического роста и экологической устойчивости на Земле.

ООН не перестает призывать граждан всех стран объединять свои усилия для защиты и сбережения водных запасов планеты во имя будущих поколений. Во многих регионах планеты дефицит воды наблюдается все острее. Средняя Азия — ближайший пример. Меж тем, гипотетические конфликты за воду будут куда более кровопролитными и непримиримыми, чем за нефть и бумажки.

О том, какова ситуация с водными ресурсами в России "Правда.Ру" поговорила с заместителем директора Института водных проблем РАН, доктором технических наук Михаилом Болговым. Подробнее об этом — в материале России не грозят войны за воду, но это не значит, что проблем нет — эксперт

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