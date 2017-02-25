Турция подтвердила свое участие в операции по освобождению сирийской Ракки

Анкара готова продолжить участвовать в освобождении от боевиков ИГ* города Ракки и остальной территории Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщает сегодня Anadolu, глава турецкого внешнеполитического ведомства, комментируя ход операции "Щит Евфрата", заявил, что необходимо также освободить город Мюнбич, где действуют сторонники еще одной террористической организации — YPG, представляющей собой подразделение Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции).
По словам Чавушоглу, турецкая сторона ожидает шагов по выводу представителей этой группировки из города от США. "Далее планируем операцию на Ракку", — сообщил глава МИД.
Дальнейшие действия в Сирии обсуждены с государствами — участниками международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. "При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территорию Сирии от террористов", — считает Чавушоглу.
23 февраля стало известно об освобождении от ИГ города Эль-Баб. Представители турецкого генштаба после этого заявили, что цель, поставленная в начале операции "Щит Евфрата", выполнена. "На последующем этапе Турция окажет посильную помощь в нормализации ситуации и безопасном возвращении населения в город", — цитирует Anadolu главу штаба, генерала Хулуси Акара.
"Щит Евфрата" — операция турецкой армии на территории Сирии. Ее основная изначально заявленная цель — уничтожение боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов в провинции Алеппо. Кроме того, перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов отрядов курдского ополчения и создание безопасной зоны.
Почему президент Турции Реджеп Эрдоган начал сухопутную операцию Турции в Сирии? Для кого Эрдоган важнее как союзник — для России или США? Сможет ли вступление Эрдогана в Сирию помешать объединению курдов и созданию отдельного государства Курдистан? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил известный болгарский писатель, публицист и блогер Пламен Пасков.
— В Сирии есть курды, и они разделены кланами. Фактически весь этот регион разделен. Есть курды, которые сотрудничают с Эрдоганом, и есть курды, которые с Эрдоганом не сотрудничают. Есть курды, которые подчинены США, и как раз именно этих курдов сейчас убивают, уничтожают, выселяют.
Почему США решили пожертвовать курдами? Потому что для США люди, народы и вообще любые договоренности со времен завладения Америкой и подписания договора с индейскими вождями ничего не значат. Они хотят сейчас на время убаюкать Эрдогана, для того чтобы технологически доделать и подготовить то, что им нужно, до конца года.
Подробнее об этом читайте в материале "Правды.Ру" Пламен Пасков: Против кого подняли "Щит Евфрата"
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