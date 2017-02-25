Турция подтвердила свое участие в операции по освобождению сирийской Ракки

Анкара готова продолжить участвовать в освобождении от боевиков ИГ* города Ракки и остальной территории Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Фото: AP

Как сообщает сегодня Anadolu, глава турецкого внешнеполитического ведомства, комментируя ход операции "Щит Евфрата", заявил, что необходимо также освободить город Мюнбич, где действуют сторонники еще одной террористической организации — YPG, представляющей собой подразделение Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции).

По словам Чавушоглу, турецкая сторона ожидает шагов по выводу представителей этой группировки из города от США. "Далее планируем операцию на Ракку", — сообщил глава МИД.

Дальнейшие действия в Сирии обсуждены с государствами — участниками международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. "При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территорию Сирии от террористов", — считает Чавушоглу.

23 февраля стало известно об освобождении от ИГ города Эль-Баб. Представители турецкого генштаба после этого заявили, что цель, поставленная в начале операции "Щит Евфрата", выполнена. "На последующем этапе Турция окажет посильную помощь в нормализации ситуации и безопасном возвращении населения в город", — цитирует Anadolu главу штаба, генерала Хулуси Акара.

"Щит Евфрата" — операция турецкой армии на территории Сирии. Ее основная изначально заявленная цель — уничтожение боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов в провинции Алеппо. Кроме того, перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов отрядов курдского ополчения и создание безопасной зоны.

Почему президент Турции Реджеп Эрдоган начал сухопутную операцию Турции в Сирии? Для кого Эрдоган важнее как союзник — для России или США? Сможет ли вступление Эрдогана в Сирию помешать объединению курдов и созданию отдельного государства Курдистан? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил известный болгарский писатель, публицист и блогер Пламен Пасков.

— В Сирии есть курды, и они разделены кланами. Фактически весь этот регион разделен. Есть курды, которые сотрудничают с Эрдоганом, и есть курды, которые с Эрдоганом не сотрудничают. Есть курды, которые подчинены США, и как раз именно этих курдов сейчас убивают, уничтожают, выселяют.

Почему США решили пожертвовать курдами? Потому что для США люди, народы и вообще любые договоренности со времен завладения Америкой и подписания договора с индейскими вождями ничего не значат. Они хотят сейчас на время убаюкать Эрдогана, для того чтобы технологически доделать и подготовить то, что им нужно, до конца года.

Подробнее об этом читайте в материале "Правды.Ру" Пламен Пасков: Против кого подняли "Щит Евфрата"

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