Республики Донбасса требуют проведения видеоконференции Контактной группы

В связи с критической ситуацией в районе Донецкой фильтровальной станции руководство ДНР потребовало созыва экстренной видеоконференции. Эту инициативу поддержали в Луганской народной республике.

Фото: AP

Обстановка в регионе критическая, отметил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. И представляемая им сторона готова со всех сторон поднять вопросы обострения ситуации с обстрелами населённых пунктов республики.

"В частности, вчера ВСУ повредили электроподстанцию в районе Брянки, вследствие чего под землей были заблокированы около 50 человек", — заявил Дейнего.

Из-за обстрела киевскими силовиками посёлка Южная Ломоватка получила повреждения электроподстанция, питающая шахты "Ломоватская" и "Вергелевская". Под землёй на момент обстрела находилось 58 горняков. К вечеру 23 февраля все они были подняты на поверхность.

Как сообщала "Правда.Ру", в конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло обострение ситуации. Жертвами противостояния украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР стали десятки человек. 1 февраля в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта.

Между тем, после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко, украинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Некоторые источники сообщают, что обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка.

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