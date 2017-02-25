Американский генерал рассказал о новых угрозах в Сирии

Чем больше успехов в борьбе с "Исламским государством"* в Сирии, тем выше риск возникновения неожиданных инцидентов в небе этой страны, предупредил глава Боевого командования ВВС США Гербер Карлайл.

Фото: AP

Об этом генерал заявил на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о том, увеличивается ли между Вооруженными силами России и США потребность в деконфликтации, то есть поддержании контактов с целью предотвращения инцидентов, применительно к Сирии, будет ли эта проблема становиться все более актуальной.

"Я определенно считаю, что она будет накаляться", — ответил генерал. По его словам, сокращение площадей районов, находящихся в руках боевиков ИГ, означает, что усилия России, Сирии и США, направленные на борьбу с данной группировкой, теперь оборачиваются полетами военной авиации этих сторон "на более близком расстоянии друг от друга", чем прежде.

"Когда мы лишаем ИГ пространства боя, это по определению порождает больший конфликтный потенциал между нами (США) и другими игроками на этом театре (военных действий), включая турок, которые в этом регионе тоже летают", — сказал Карлайл.

Именно это, утверждает генерал стало одной из причин, "по которой (командующий операцией США в Ираке и Сирии) Стив Таунсенд и (командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке) Джефф Харригиан говорят о более значительном диалоге с россиянами, чтобы попытаться предотвратить просчеты или какие-то потенциальные конфликты".

К примеру, активизация боев у города Ракка создает "намного более плотную окружающую среду там применительно к нам (американцам), россиянам и сирийцам", подчеркнул Карлайл. Он решительно высказался за расширение диалога ВС РФ и США по Сирии и повышение его уровня.

Генерал также сообщил, что радиолокационные станции средств ПВО России и Сирии не работают целенаправленно против американской авиации. "Это не направленная против нас (США) плотная атмосфера угроз. Сейчас мы действуем в ней, так как россияне и сирийцы не "подсвечивают" наши самолеты", — сказал военачальник. На просьбу уточнить, бывали ли случаи, когда средства ПВО РФ в Сирии осуществляли захват и сопровождение американских целей, Карлайл ответил: "Насколько я могу сказать сходу, нет".

"Их (россиян и сирийцев) системы (ПВО) активны. (Но) они не "освещают" наши летательные аппараты при помощи какого бы то ни было рода радиолокационных станций захвата и сопровождения цели или чего-то подобного. Тем не менее, эти ракетные системы "земля-воздух" активно эксплуатируются. Их радары активны", — повторил Карлайл.

Между тем ЦРУ лишило помощи группировки, входящие в так называемую "Сирийскую свободную армию". Речь идет о программе, в которой были задействованы Турция, Саудовская Аравия и Катар. В рамках нее сирийская оппозиция получала деньги и боеприпасы, а также помощь в обучении боевиков.

Одна из причин заморозки — атаки радикальных исламистов на группы из ССА с января 2017 года. Американцы боятся, что оружие попадет в руки радикалов.

*"Исламское государство"- ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

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