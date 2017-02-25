Польша собралась провести газопровод на Украину

Компания Gaz-System — польский оператор сети газопроводов — выбрала исполнителя, ответственного за строительство нового газопровода Германовичи-Страхоцина.

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Как сообщается на официальном сайте компании, строительством займется фирма PGNiG Technologie. "Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины", — говорится в сообщении.

Протяженность газопровода составит 72 км. Помимо его строительства планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($ 72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нитки так называемого энергетического коридора Север-Юг. В Gaz-System новый газопровод называют "важным элементом в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины".

"Цель проекта — укрепить энергетическую безопасность страны, модернизировать и расширить систему передачи газа на юго-востоке Польши, — утверждает польский оператор. — Эта инвестиция имеет большое значение в контексте планируемого строительства газопровода Польша-Украина, который будет пролегать между узлом в Германовиче с польской стороны и "Бильче-Волица" — с украинской.