Россия пообещала блокировать в СБ ООН санкции против Сирии

Воспользоваться правом вето может России для блокировки готовящейся резолюции ООН о санкциях в отношении правительства Сирии за якобы проводимые Дамаском атаки с применением отравляющих веществ.

Фото: AP

Великобритания, США и Франция в ближайшие дни намерены внести на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, который предусматривает санкции в отношении Сирии. Ограничения против САР эти страны призывают ввести из-за якобы атак с применением отравляющих веществ.

Как сообщила в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, "сейчас самое время, почему резолюция должна появиться".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил, что "ясно объяснил позицию своим партнерам, сказав, что если проект будет вынесен на голосование, мы наложим на него вето, и они знают почему". Москва не признает факт использования режимом Башара Асада химоружия.

Сафронков отметил, что проект Штатов, Великобритании и Франции "предвосхищает результаты расследования" относительно химатак в САР. Его еще ведут специалисты ООН, а также Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако ответственность за три атаки с использованием отравляющих веществ на правительство Башара Асада уже возложили. По мнению российской стороны, документ является односторонним и "основан на недостаточных доказательствах".

"Она предвзята в отношении одной стороны, основывается на недостаточных свидетельствах. Сама по себе резолюция противоречит основному принципу презумпции невиновности до окончания расследования", - сказал Сафронков журналистам после заседания СБ ООН.

Более того, по его словам, на учрежденную Советом Безопасности ООН миссию по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии (СМР) оказывается большое давление, "чтобы получить однобокий доклад", в то время как миссии было предписано СБ ООН проведение независимого и объективного расследования. "На данный момент это не так, из-за этого чрезмерного давления", - сказал Сафронков.

"Мы выступили со своим альтернативным взглядом по этому механизму, так что это провокация, и я это объяснил", - отметил он.

Напомним, проект резолюции был представлен странами в конце декабря. В документе предусматриваются запреты на поставки любых вертолетов правительству Сирии, а также сирийской армии и госструктурам.

Американская сторона уже отреагировала на заявление российского дипломата. Так, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что позиция российской стороны "возмутительна".

"Сколько еще Россия будет нянчиться с сирийским режимом и искать для него оправдания?" - заявила она

В свою очередь, французский представитель Франсуа Делаттр отметил, что его страна готова вести переговоры "до последнего" в надежде на согласование текста документа.

"Мы продолжаем нашу работу, и продолжим ее до последнего момента, потому что ставки очень высоки, и цель - добиться единства в Совете Безопасности, если нам удастся это сделать", - передает ТАСС его слова.

Между тем в Женеве, после почти годового перерыва, стартовали переговоры по Сирии. Главными темами должны стать создание нового правительства Сирии, проект новой конституции страны и проведение выборов. Накануне завершился второй день переговоров, его итоги участники оценили по-разному.

За стол переговоров сели представители правительства и оппозиции. К слову, как передают СМИ, участники сирийских дискуссий пока сами не очень понимают, как будет происходить поиск точек соприкосновения.

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