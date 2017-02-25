Неизвестных с российскими флажками выгнали с конференции с участием Трампа

Акцию с использованием российских флагов пресекли организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой в пятницу выступил президент США Дональд Трамп, сообщило издание Washington Examiner.

Фото: twitter.com/Taylor Lorenz

По его данным, группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, "флажки были конфискованы", даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.

Кто именно был зачинщиком этой акции - неизвестно. Один из ее участников, не назвавший своего имени, сообщил, что "флажки, к сожалению, были конфискованы". "Затем я встал во время выступления президента и назвал его фашистом. После этого меня вывели из зала и запретили входить обратно", - сказал он.

Хотя выборы в США давно уже позади, но попытки дискредитировать Трампа со стороны его противников продолжаются. Как сообщают СМИ, демократы так и вовсе разработали план по отстранению президента Дональда Трампа от власти.

В частности, инструментом противников Трампа будет критика каждой его ошибки. Демократы планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

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