Чем закончился второй день переговоров по Сирии в Женеве

В Женеве после почти годового перерыва стартовали переговоры по Сирии. Главными темами должны стать создание нового правительства Сирии, проект новой конституции страны и проведение выборов. Накануне завершился второй день переговоров, его итоги участники оценили по-разному.

Фото: AP

За стол переговоров сели представители правительства и оппозиции. К слову, как передают СМИ, участники сирийских дискуссий пока сами не очень понимают, как будет происходить поиск точек соприкосновения.

Один из представителей сирийской оппозиции, глава делегации Каира Джихад Макдиси, перед началом четвертого раунда женевских переговоров назвал их "свиданием вслепую с де Мистурой", так как последний, пригласив стороны приехать в Женеву, не предоставил им никакой программы встреч.

Пока единственной новостью второго дня переговоров стали некие предложения де Мистуры, переданные им главе делегации правительства Сирии Башару Джаафари. Однако их содержание не раскрывается.

Но некоторая информация все же проникает в СМИ. Так, источник ТАСС, близкий к организаторам переговоров, сообщили, что "шансы на прогресс в данном раунде есть", но этот прогресс будет не слишком большим. При этом проведение прямых переговоров между делегациями правительства и оппозиции вряд ли стоит ожидать в этот раз в Женеве. Больше шансов здесь у формирования некоей коалиции в оппозиционных рядах и слияния ее в одну. "Но здесь надо еще поработать", — отметил собеседник агентства. По его словам, в целом ситуация пока складывается не слишком хорошо.

Председатель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль отметил, что "сейчас нужно добиваться окончательного успеха в создании одной делегации оппозиции". Напомним, пока она представлена тремя. Примерно такой же позиции придерживается высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции.

"Мы надеемся на то, что будет одна делегация, но не объединенная. Мы создадим комитеты для переговоров с группами "Москва" и "Каир", для того чтобы найти общие подходы", — сообщил член ВКП Халед аль-Махамид.

Он добавил, что атмосфера на межсирийских переговорах в Женеве позитивная, и отметил наличие прогресса в переговорах.

Между тем встает вопрос, кто будет заниматься восстановлением разрушенной бомбежками Сирии. Россия давно призывает Запад задуматься над этим и помочь материально, однако понимания пока не находит.

"Будут ли готовы западные союзнички помогать? Это тоже вопрос, потому что слов все время говорят много, а вот до дела это все, как правило, со стороны Запада не доходит. Поэтому России можно что-то ожидать от Китая и Ирана в большей степени. От турок можно ожидать ограниченной какой-то помощи — в случае, если удастся утвердить свои анклавы на севере Сирии. Но это, прямо скажем, будет в ущерб Сирии, не в пользу ее государственности. Так что круг доноров восстановления Сирии крайне узок и невелик", — рассказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

По поводу того, будет ли в ближайшее время заключен мирный договор, эксперт сказал, что пока все находится только на начальном этапе. "Пока что слишком много амбиций, особенно со стороны оппозиции, амбиций, еще и явно не согласованных между собой, поэтому здесь сказать что-то определенное практически невозможно", — заключил он.

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