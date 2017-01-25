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Источник Правда.Ру

Эксперт: Решение суда Евросоюза об "Алмаз-Антее" затрагивает суверенитет России

Мир

Трибунал суда Евросоюза отказал в удовлетворении иска российского концерна НПО "Алмаз-Антей" об отмене ограничительных мер в виде заморозки финансовых активов предприятия. Названная причина — поставки оружия "сепаратистам на востоке Украины".

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Фото: Fotodom.ru/DP

Трибунал пояснил, что якобы госпредприятие "Алмаз-Антей", производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты "земля-воздух", "которые поставлялись российской армии" и, в свою очередь, "властями РФ — сепаратистам на востоке Украины", способствовало дестабилизации в этой стране.

 Решение суда Правде.Ру прокомментировал юрист-международник Адвокатской палаты Валерий Ванин.

- Как оцениваете основания для отклонения иска - мол, достаточно просто риска того, что подобные системы могут поставляться?

- Решение мотивировали тем, что "Алмаз-Антей" поставлял свою продукцию для нужд России. Судьи, как факт, не нуждающийся в доказывании, указали, что Россия поставила эти вооружения на территорию Украины, в частности, в район Донецкой и Луганской областей. И на основании этого было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска "Алмаз-Антей".

В решении суда не сказано про гособоронзаказ. Там просто сказано, что российское государство закупало эти вооружения, "Алмаз-Антей" поставлял. Таким образом, любое предприятие может подпасть под санкции, и решение суда будет не в их пользу. Поэтому "Алмаз-Антей" делает очень важное дело не только для себя, но и для всех предприятий, которые поставляют свою продукцию российскому государству.

- Как оцениваете шансы обжалования, еще в какие-то инстанции можно обращаться?

- Я считаю, что эти шансы очень высоки. Если мы говорим о сути вынесенного решения, то им затрагивается суверенитет российского государства, которому запрещается под угрозой санкций закупать у любых юридических и физических лиц любую продукцию. А суд считает уже априори доказанным, что Россия поставляет эту продукцию на Украину, вопреки желанию нынешних киевских властей. Они, к слову, пришли к власти путем незаконного вооруженного переворота. Оценка данного факта не дана в решении суда. 

Добавим, что ситуацию прокомментировали в руководстве "Алмаз-Антея". Глава концерна Ян Новиков назвал решение политическим и "не основанным на правовой оценке обстоятельств". При этом он отметил, что "Алмаз-Антей" не будет подавать апелляцию, так как "не верит Европейскому суду", передает ТАСС.

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