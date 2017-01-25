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Источник Правда.Ру

Лавров: Киев не прекращает воинственную реваншистскую риторику

Мир

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, рассказал о выполнении минских соглашений, позиции России по распаду Евросоюза и кризисе в отношениях между РФ и США.

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Фото: AP

Сергей Лавров заявил, что Москва не видит признаков договороспособности Киева.

"Последний пример — на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", — сказал министр.

По словам Лаврова, основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса является "упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательств".

"Более того, — цитирует его ТАСС, — Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не прекращает воинственную реваншистскую риторику".

По его словам, безальтернативность минских соглашений понимают и в "Нормандской четверке".

Касаемо ЕС министр заявил, что Россия не заинтересована в распаде Евросоюза.

"Президент Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным", — сказал он.

По словам Лаврова, для него "удивительно слышать рассуждения, что Россия, дескать, проводит работу против Евросоюза, вот сейчас свалила правительство демократов в США и собирается "свалить" правительства Германии, Франции, Голландии и в ряде других стран".

Также Сергей Лавров подчеркнул: Москва рассчитывает, что Евросоюз перестанет идти на поводу у русофобов и перейдет к политике нормализации отношений с РФ.

Что касается отношений с США, то кризис, возникший в ходе президентства Бараке Обамы, по мнению Лаврова, может быть преодолен лишь со временем и при условии серьезной работы с двух сторон.

"Для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного российско-американскому взаимодействию при Бараке Обаме, потребуется время и серьезная работа, — подчеркнул министр. — Мы, как отметил президент РФ Владимир Путин, готовы пройти свою часть пути по оздоровления связей в интересах наших народов, в интересах глобальной безопасности и стабильности".

Он отметил, что Россия, как и прежде, выступает за справедливое и взаимодополняемое сотрудничество как в сфере экономики, так и по вопросам безопасности.

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