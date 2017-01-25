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Источник Правда.Ру

Сербия — мал золотник, да дорог. Кому?

Мир

Мир следит за обострением ситуации на Балканах. Речь идет о конфликте между Сербией и частично признанной Республикой Косово. Сербы отправили туда поезд, на котором было написано "Косово — это Сербия", а косовские албанцы начали устанавливать мины вдоль маршрута поезда и развернули войска в северной части города Косовская Митровица, где военное присутствие запрещено соглашением между Косово и Сербией. Белград принял ответные меры, объявив о своей готовности ввести войска, если сербов будут убивать.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Зачем сербы пошли на такой шаг? На вопросы Правды.Ру отвечает специалист по внешней торговле, менеджер-консультант по вопросам экономического сотрудничества Сербии и России, переводчик, журналист, публицист, член Изборского клуба Слободан Стойичевич.

— Не был ли поезд с такими лозунгами провокацией со стороны сербов? Почему сербы пошли на конфликт?

Поезд — это просто инструмент внутриполитической борьбы в Сербии. Сейчас идет речь о выборах президента весной и обсуждается возможность парламентарных выборов. Поезд просто использовали как возможность обрушить рейтинг Томислава Николича, который хочет баллотироваться, и проверить, как народ воспримет более острую риторику против албанцев. На самом деле, очень нехороший и некрасивый поступок еврофанатских сербских властей по поводу этого поезда, потому что он от всей души Россией сделан и подарен Сербии. Это вообще нелепо со стороны европолитических властей Сербии.

— Как пишет Bloomberg, если Трамп не изменит свою политику изоляционизма, то поддерживать порядок на Балканах станет задачей "разобщенного и беззубого" Европейского союза, перед лицом которого Россия чувствует себя довольно уверенно. Как будет решать проблему "беззубый" Евросоюз? Россия чувствует себя уверенно на Балканах?

— Сербия — это, в принципе, мелкая разменная монета для Евросоюза и для Америки. Единственная страна, для кого Сербия что-то значит просто потому, что это Сербия, — Россия. Если Евросоюз будет торговаться с Трампом, мы от этого только можем выиграть. Потому что усилится российское влияние в Сербии. Так что, дай Бог, чтобы они отказались заниматься Сербией и занялись своими проблемами. От этого Сербия только может выиграть, и российское влияние в Сербии может усилиться.

— В связи с приходом Трампа в Сербии позитивные ожидания?

— Все ожидают позитива. У нас очень велико влияние Америки после Оранжевой революции октября 2000 года. Господствуют американские не только деньги и влияние, а способ мышления. Все эти неправительственные проамериканские организации потихоньку перешли на бюджетное финансирование. Так что, если Трамп начнет менять политику, еще какое-то время пройдет, пока все это развалится. Они очень глубокие корни запустили. То, что он начинает в Америке, пока это дойдет до Сербии, еще много времени пройдет.

— Глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году заявил, что Россия выступает за прекращение деятельности аппарата Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, созданного в соответствии с Дейтонским соглашением 1995 года. Что предлагается взамен? При Трампе как будет решаться вопрос?

— Милорад Додик (глава Республики Сербской в БиГ — Ред.) очень хороший и надежный партнер для России, потому что интересы совпадают. И, кроме того, он открытый и прямой человек. Я уверен, что на встрече с Путиным они уже договорились о чем-то. Он объявил посла Америки персоной нон-грата, видно, что движения Милорада Додика скоординированы с российской стороной. Если бы такой шаг сделал бы сербский политик, Александр Вучич (премьер- министр Сербии — Ред.) или кто-то из правительства, тогда были бы вопросы: почему, как и где?

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