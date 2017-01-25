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Источник Правда.Ру

На Украине заявили, что "Путин оккупирует Белоруссию"

Мир

На Украине всерьез опасаются, что летом Россия введет свои войска в Белоруссию и, вероятно, оставит там некоторые подразделения. Такое мнение высказал украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович на своей страничке в Facebook. Заметка об этом вышла в украинском издании Апостроф.

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Фото: AP, Александр Лукашенко

Арестович написал, что "пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход — оккупировать Белоруссию". По мнению блогера, войска, которые войдут в рамках учений "Запад-2017", по крайней мере частично останутся в Белоруссии.

Говоря о том, как это повлияет на ситуацию на Украине, Арестович говорит, что ей придется выделять дополнительное финансирование на оборону из-за угрозы вторжения со стороны Белоруссии и увеличивать количество войск на белорусском направлении. Кроме прочего, пишет блогер, это может привести к обострению внутриполитической ситуации на Украине, поскольку нужно будет проводить дополнительные волны мобилизации.

К слову, страны Прибалтики вошли в число государств, которые, по мнению обозревателей Time, серьезно опасаются президентства Трампа. В журнале вышел материал, в котором говорится, что особую обеспокоенность выражают Латвия, Литва и Эстония. Они якобы боятся вторжения России на фоне улучшающихся отношений Вашингтона и Москвы.

Тем временем некоторые зарубежные издания прочат США войну с Россией. Другие при этом, напротив, заявляют, что Путин заключит с Трампом сделку. В своей статье The Washington Post написала, что лидеры США и РФ могут заключить пакт о ненападении. Документ, по мнению издания, может содержать взаимные обещания "воздерживаться от любых актов насилия, от любых агрессивных действий и нападения друг на друга — как в индивидуальном порядке, так и совместно с другими державами". Журналист говорит о точках соприкосновения двух лидеров — "неприязни к НАТО", а также об общих экономических интересах.

А недавно Правда.Ру сообщала, что европейская пресса всерьез обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут поделить Европу и устроить Ялту-2. Основываясь на сближении двух лидеров — Путина и Трампа, — автор выражает опасения, что президент США заключит невыгодную для европейцев сделку с главой Кремля.

"Это будет новая Ялта, новое разделение Европы на сферы влияния, — предостерегает автор статьи в Neue Zürcher Zeitung. — Ведь, как известно, одна из целей российского президента заключается в том, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой". По словам журналиста, Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

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