В создании фальшивых сюжетов о Египте заподозрили продюсера Al Jazeera

Продюсер катарского спутникового телеканала Al Jazeera был задержан египетскими силами безопасности по делу о создании заказных фальшивых сюжетов о Египте. Об этом сообщило египетское издание Аль-Яум ас-Сабиа".

Фото: AP

По версии, выдвинутой самим телеканалом Al Jazeera, продюсера новостей Махмуда Хусейна задержали по подозрению в попытке свержения правительства. Кроме того, его подозревают в участии в запрещённой ассоциации "Братья-мусульмане".

Отмечается, что арестован Хусейн был в Каире в своем доме. На телеканале заявили об ответственности египетского правительства за безопасность Хусейна.

На телеканале Al Jazeera. В его задачу изначально входила съемка сюжетов об экономической ситуации в Египте, росте цен. При этом он должен был концентрировать внимание исключительно на негативных аспектах.

После того, как от власти в Египте были отстранены близкие к Катару исламисты во главе с экс-президентом Мухаммедом Мурси, продюсер покинул Египет и переехал в Доху, где располагается штаб-квартира Al Jazeera . Журналист, тем не менее, периодически приезжал в Египет для съемки сюжетов.

Сейчас следователи проверяют связи Хусейна как в стране, так и за ее пределами, а также выясняют возможные планы телеканала по искажению образа Египта. Кроме того, проверяется возможная причастность продюсера к съемкам скандального документального фильма Al Jazeera о военной службе по призыву в Египте, который вызвал недовольство местных властей.

В 2013 году в Каире было закрыто бюро Al Jazeera и прекращено вещание телеканала из Египта. Однако телеканал продолжает трансляцию в Египте через спутники.

Al Jazeera со времен правления Хосни Мубарака оказывала информационную поддержку египетским исламистам, в частности, "Братьям-мусульманам", предоставляя эфир, когда на государственные телеканалы доступ им был закрыт. Считается, что катарский телеканал оказывал информационное сопровождение восстанию в Египте в 2011 году, которое в итоге привело к отставке Хосни Мубарака и приходу к власти исламистов в лице "Братьев-мусульман".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Al Jazeera делал постановочные съемки и о ситуации в Сирии. В сентябре телеканал показал видео, на котором якобы зафиксированы восточные районы Алеппо, пострадавшие от авианалетов российских и сирийских бомбардировщиков.

Во время "съемки" журналист телеканала проходит по помещению, представленном как отделение экстренной помощи раненым. В камеру попадают медики и жители города, якобы травмированные во время атаки самолетов ВКС России. На миг в кадре появляется улыбающееся лицо мужчины, не подозревающего, что его снимают. Быстро сориентировавшись, «пострадавший» прячет улыбку и делает «страдающее» выражение лица. Следует отметить, что «раненый» заранее был готов к съемке, картинно держась за голову и живот, но не рассчитал время своего попадания в камеру.

На прокол режиссеров постановочного видео обратили внимание сирийские зрители, смотревшие эфир телеканала. Информация о лжи катарского пропагандистского ТК Al Jazeera быстро распространилась по арабским и англоязычным сетям.

Кстати, автора постановочных фотографий о "страданиях жителей сирийского Алеппо", задержали в египетском Порт-Саиде. Как сообщается на официальной странице МВД Египта в Facebook, вместе с ним была задержана и "съемочная группа", в которую входили местные жители с двумя детьми, 12 и восьми лет.