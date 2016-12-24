Резолюцию ООН по палестинским территориям прокомментировали в МИД России

Почему российская делегация в Совете Безопасности ООН 23 декабря проголосовала за резолюцию по палестино-израильскому урегулированию с акцентом на проблему израильских поселений на палестинских территориях, разъяснили в МИД России.

Фото: AP

Напомним, СБ ООН в пятницу большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

"Документ по данному вопросу одобрен в СБ ООН впервые за последние 8 лет. Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Как подчеркивается в заявлении, урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами.

"Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины", - подчеркнули в МИД.

Как сообщала Правда.Ру, с проектом резолюции выступил Египет. В документе говорится, что все существующие на оккупированных палестинских территориях поселения незаконны и являются грубым нарушением международного права. Резолюция требует, чтобы "Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме".

"За" указанную резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался один представитель - от США. Вашингтон прибегнул к такому шагу после отказа от идеи вводить вето в отношении этого проекта резолюции.

При этом избранный президент Дональд Трамп настаивал на необходимости вето. "США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН", - отметил избранный президент. "Это ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам", - подчеркнул Трамп.

Воспользоваться своим правом вето США призывал и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

При этом в Тель-Авиве заявили, что не намерены выполнять решение СБ ООН, объявляющее своей резолюцией незаконными все израильские поселения на палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме, сообщает в субботу The Jerusalem Post.

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