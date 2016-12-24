МИД России: Перед уходом Обама постарался оставить о себе недобрую память

Последние решения, принятые администрацией уходящего президента Обамы, среди которых - новый пакет антироссийских санкций, самый большой вред наносят самой Америке. Об этом говорится в комментарии МИД России.

"Очередное - второе за три дня - расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности", - говорится в документе.

Конечно, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ничего другого от администрация Барака Обамы и не ожидали, настолько увлеченно в Вашингтоне искали способы нанести ущерб России. Столь безрассудные шаги вредят и самим США, чей имидж падает даже в глазах тех, кто далек от политики, отмечается в заявлении.

США в пятницу добавили 23 российские компании в список санкций по Украине. В список попали порты и железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия. В этот же день американский Минфин в рамках действующих санкций США против Сирии ввел санкции против ряда руководителей российского Темпбанка.

Как сообщала Правда, Ру, 20 декабря санкционный список против России "в связи с событиями на Украине" в очередной раз расширили США, о чем сообщило американское министерство финансов.

В список внесены семь физических лиц и 26 компаний, а также два судна под российским флагом - танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".

В санкционные списки США против России из-за событий на Украине добавлены следующие физические лица: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.

Ведомство также сделало особую оговорку в отношении ФАУ "Главгосэкспертиза России" в своем санкционном списке.

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.

Ранее телеканал CBSNews со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что руководство Главного разведывательного управления Генштаба ВС России может подвергнуться санкциям со стороны США в связи с обвинениями в причастности к кибератакам.

Напомним, вчера Барак Обама подписал законопроект о расходах на военные нужды на 2017 год. Среди пунктов этого законопроекта стоит выделить два.

Один из пунктов вводит ограничение на военное сотрудничество с Москвой. В документе сказано, что никакие средства из военного бюджета на будущий год не должны быть направлены на взаимодействие с Россией до тех пор, "пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО".

Отдельным параграфом прописан запрет на выделение средств на "любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом". Исключения могут быть только в тех случаях, когда министр обороны и госсекретарь определят, что речь идет о национальной безопасности США, и своевременно уведомят профильные комитеты конгресса.

Другой пункт законопроекта распространяет действие "Акта Магнитского" на весь мир. Это придает ему глобальный характер, позволяя вводить санкции против граждан любых других стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к коррупции и нарушениям прав человека.

Если раньше "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года, касался лишь граждан России, то теперь президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за "внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране". Также речь идет о причастности к коррупции, хищениям и другим правонарушениям.

Данная норма будет действовать в течение шести лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома.