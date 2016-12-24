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Источник Правда.Ру

Мировая пресса о большой пресс-конференции президента России

Мир

Ежегодная большая пресс-конференция президента России  вызвала заметный резонанс в западной прессе. В этом году Владимир Путин в расширенном формате общался с журналистами в 12 раз.

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Фото: AP

На мероприятие аккредитовались почти 1,5 тыс. представителей различных СМИ. Общение с ними продолжалось 3 часа 50 минут, и глава государства успел отметить на вопросы 48 журналистов. 

Что пишут о прошедшей пресс-конференции мировые СМИ — читайте в нашей подборке. 

Журналист московского бюро издания The Guardian Шон Уокер в своём материале о прошедшем мероприятии отметил, что российский президент на пресс-конференции выглядел уверенным, на некоторые вопросы отвечал с юмором. По словам Уокера, "непохоже, чтобы российский президент собирался куда-то уходить".

По словам московского корреспондента BBC News Стива Розенберга, российский президент отказался отвечать на его вопрос о содержании беседы с американским президентом, который, по данным СМИ, обратился к Путину с призывом "прекратить хакерские атаки".

"Российский президент сказал, что не будет раскрывать свой ответ Бараку Обаме, поскольку "никогда не упоминает личные переговоры", отметил Розенберг.

"Отметая в сторону обвинения в том, что Россия вмешивалась в выборы в США, президент России Владимир Путин заявил в пятницу о том, что и администрация Обамы, и Демократическая партия пытались свалить ответственность за поражение на выборах на "внешние факторы", в частности на Россию. По его словам, его популярность среди республиканцев в США носит не личный характер, а является отражением их взглядов на мир". - сообщает The Wall Street Journal.

Канадское издание Ottawa Citizen отметило: "Путин также воспользовался возможностью, которая ему была предоставлена в ходе пресс-конференции, чтобы раскритиковать соперников Трампа из Демократической партии, которые пытаются возложить вину за свое поражение на ноябрьских выборах на хакерские атаки, обвиняя в их организации Москву".

Немецкое издание Die Welt пишет: "Владимир Путин празднует успех за успехом. На своей ежегодной пресс-конференции он хвалит Трампа и называет завоевание Алеппо "гуманитарной акцией". Его слабым местом остается экономика... 2016 год был почти идеальным годом для хозяина Кремля, и, возможно, ни один политик не смог так расширить свою власть, как Путин".

"Владимир Путин стремился использовать вчерашнюю марафонскую пресс-конференцию, чтобы представить себя в роли капитана, уводящего свою страну из бушующих вод. "Моя цель - это процветание России", - сказал он, пытаясь успокоить народ в том, что он не только одержим гонкой вооружений", - так о пресс-конференции российского лидера отзывается The Times.

По мнению обозревателя французского Agence France Presse, Владимир Путин выглядел на пресс-конференции спокойным и уверенным в себе и даже позволил себе пошутить, когда речь зашла о нем как о "властелине мира", титуле, который ему присваивают некоторые комментаторы. Так, отвечая на вопрос одного американского журналиста относительно досрочных президентских выборов, Путин переспросил с улыбкой: "В какой стране?".

Глава московского бюро газеты Washington Post Дэвид Филипов задался вопросом, станет ли Барак Обама или Дональд Трамп поздравлять сельских жителей с высокими показателями урожайности, как это сделал Путин.

- Россия - другая. Можете ли вы себе представить, чтобы Обама поздравлял аграриев с рекордной урожайностью, как это только что сделал Путин? Сомневаюсь, что и Трамп способен на такое, - сказал журналист в своём "твиттере".

"В своем анализе Европы Путин нашел две Европы: объединение независимых государств и, с другой стороны, "федеративную" Европу, которая, по его мнению, напоминает СССР", - заметил обозреватель финского издания Helsingin sanomat.

"По крайней мере на словах и Владимир Путин, и Дональд Трамп не имеют намерений начинать новую гонку вооружений. Российский президент, кажется, знает о последствиях подобного соперничества с США, которое во времена Рональда Рейгана закончилось распадом СССР", - так пишет итальянское издание Corriere della sera.

На фоне трагической гибели в Анкаре российского посла Андрея Карлова, турецкое издание Sabah подчеркивает, что это "не повесили на Турцию": "Более того, это покушение породило совсем иные результаты вопреки ожиданиям. Вчера президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. И его высказывания свидетельствуют о том, что мировые державы теперь будут вынуждены перейти от нападения к обороне".

"Впервые один из самых сильных мировых лидеров заявляет, что ФЕТО внутри турецкого государства, и говорит правду о том, что она проникла или укрепилась в нем. Более того, такой лидер, как Путин, связывает сбитый российский самолет с этой предательской организацией. Все это происходит после того, как была раскрыта связь убийцы-полицейского российского посла с ФЕТО. Эти заявления являются поворотным моментом для региона и турецко-российских отношений",- подчеркивает издание Hurriyet.

Ответы на самые важные вопросы пресс-конференции российского лидера Pravda.Ru собрала в материале "Нужно понимать, в какой стране мы живем"

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Темы Владимир Путин пресс-конференция
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