Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Грузовикам запретили въезд в центр столицы Италии

Мир

Решение о запрете проезда фур и грузовиков в праздничные дни из-за возросшей террористической угрозы приняли власти Рима.

357262.jpeg
Фото: AP

Под запрет попадают все грузовые транспортные средства массой более 3,5 тонн, а действовать он  будет  в рождественские и новогодние праздники, а также 6 января 2017 года, когда католики отметят Богоявление.

В распоряжении столичной мэрии указывается, что въезд в центральную часть Рима в эти дни будет разрешен только грузовикам, транспортирующим лекарства, скоропортящиеся пищевые продукты, а также газеты, журналы и почтовые отправления.

В документе обращается внимание на необходимость обеспечения максимально высокого уровня безопасности граждан со стороны всех муниципальных служб и учреждений в тесном сотрудничестве с национальными правоохранительными органами.

Напомним, меры безопасности были усилены в Италии в понедельник вечером, в связи с трагедией в Берлине,  где  на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в общеевропейский розыск и в ночь на пятницу был ликвидирован итальянскими полицейскими близ Милана. Подробности операции не сообщаются. По данным местных СМИ, министр внутренних дел Италии Марко Миннити созвал экстренную пресс-конференцию.

Повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой действуют на Апеннинах уже долгое время. Впервые они были серьезно усилены после терактов в Париже в ноябре прошлого года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вчера заявила о своей готовности ужесточить законодательство страны ради борьбы с терроризмом.

В время своего выступления, трансляцию которого вели все немецкие телеканалы, Меркель сообщила: "Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты.Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Италия центр Рима террористическая угроза
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Трамп у власти. Что будет с Киевом
Прогнозы и статистика
Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Драматический
Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Украина
Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Воспитание
Враги народа
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Общество
Социологи: Россияне мечтают собрать СССР-2
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_205943643 Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
игорь копылевич ﻿По "делу "Боярышника" сядут даже "шишки"
Ivanov Alexandr Официальное название Керченскому мосту выберут голосованием
Iren Adler США распространили действие "Акта Магнитского" на все страны
Сергей Алексашкин Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
vkontakte_257816039 Американцы поражены: Полиция США расстреляла 500 человек за полгода
Alexey Orlov Враги народа
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?