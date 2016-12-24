Грузовикам запретили въезд в центр столицы Италии

Решение о запрете проезда фур и грузовиков в праздничные дни из-за возросшей террористической угрозы приняли власти Рима.

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Под запрет попадают все грузовые транспортные средства массой более 3,5 тонн, а действовать он будет в рождественские и новогодние праздники, а также 6 января 2017 года, когда католики отметят Богоявление.

В распоряжении столичной мэрии указывается, что въезд в центральную часть Рима в эти дни будет разрешен только грузовикам, транспортирующим лекарства, скоропортящиеся пищевые продукты, а также газеты, журналы и почтовые отправления.

В документе обращается внимание на необходимость обеспечения максимально высокого уровня безопасности граждан со стороны всех муниципальных служб и учреждений в тесном сотрудничестве с национальными правоохранительными органами.

Напомним, меры безопасности были усилены в Италии в понедельник вечером, в связи с трагедией в Берлине, где на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в общеевропейский розыск и в ночь на пятницу был ликвидирован итальянскими полицейскими близ Милана. Подробности операции не сообщаются. По данным местных СМИ, министр внутренних дел Италии Марко Миннити созвал экстренную пресс-конференцию.

Повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой действуют на Апеннинах уже долгое время. Впервые они были серьезно усилены после терактов в Париже в ноябре прошлого года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вчера заявила о своей готовности ужесточить законодательство страны ради борьбы с терроризмом.

В время своего выступления, трансляцию которого вели все немецкие телеканалы, Меркель сообщила: "Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты.Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги".