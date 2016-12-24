Юнкер: Теракт в Берлине не изменит европейскую миграционную политику

По мнению председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, теракт на рождественской ярмарке в Берлине не должен повлиять на миграционную политику в Европе, которая и дальше должна предоставлять убежище людям, которые "спасаются от террора и бегут из горячих точек".

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Об этом он заявил в интервью изданиям медийной группы Funke. Юнкер призвал "не подозревать всех беженцев в терроризме".

"Наши ценности, наша форма сосуществования в условиях свободы и открытости - лучшее оружие против терроризма", - считает он.

При этом глава ЕК потребовал вынести уроки из теракта на рождественском рынке в Берлине, в частности, активизировать сотрудничество правоохранительных органов стран - членов ЕС.

"Во времена, когда террористов не останавливают границы, средств национальной внутренней политики уже недостаточно", - сказал Юнкер. Он также указал на необходимость улучшения обмена информацией внутри Шенгена и перекрытия каналов финансирования террористов.

По мнению лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, перемещения берлинского террориста Аниса Амри, который сумел беспрепятственно попасть из Берлина в Милан через территорию Франции, свидетельствуют о "катастрофе шенгенского пространства".

Ле Пен отметила, что необходимо возвращаться к контролю на границах. И тогда Франция не будет узнавать пост-фактум, что "вооруженный и опасный моджахед мог, вероятно, прогуливаться по ее земле", сказала она.

В то же время, как сообщала Правда.Ру, канцлер ФРГ Ангела Меркель вчера заявила о своей готовности ужесточить законодательство страны ради борьбы с терроризмом.

В время своего выступления, трансляцию которого вели все немецкие телеканалы, Меркель сообщила: "Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты.Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги".

Напомним, теракт произошел 19 декабря на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

За трагедией последовали задержания. Однако задержанный первоначально человек был отпущен. Полиция призналась: мы взяли не того.

Вскоре выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.