США распространили действие "Акта Магнитского" на все страны

Среди пунктов законопроекта о расходах на военные нужды на 2017 год, подписанного Бараком Обамой, есть один, благодаря которому действие "Акта Магнитского" приобретает глобальный характер, позволяя вводить санкции против граждан других стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к коррупции и нарушениям прав человека.

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Если раньше "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года, касался лишь граждан России, то теперь президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за "внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране". Также речь идет о причастности к коррупции, хищениям и другим правонарушениям.

Законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан и других стран, внес на рассмотрение конгресса в начале 2015 года сенатор Бен Кардин. Предложенные им санкции предусматривают, в частности, блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США. Кроме того, лица, подпадающие под данный закон, не смогут получить американскую визу.

Данная норма будет действовать в течение шести лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением хозяина Белого дома. Обама в письменном заявлении уточнил, что не обязательно воспользуется новым механизмом санкций. "Я намерен действовать (в данном случае) по своему усмотрению", - заявил президент.

Кроме того, он сообщил, что категорически возражает против попыток Конгресса сохранить тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), в которой содержатся лица, захваченные в ходе различных антитеррористических операций, прежде всего в Афганистане.

"Наши усилия, направленные на передачу дополнительного числа (узников этого лагеря другим странам), будут продолжаться до последнего дня моего пребывания у власти", - подчеркнул глава государства. В связи с этим он уточнил, что после его прихода в Белый дом в 2009 году из тюрьмы в Гуантанамо США отправили за рубеж "более 175 заключенных". Теперь там остается 59 узников, добавил Обама.

Его должностные полномочия истекают 20 января. В Белом доме демократа Обаму меняет республиканец Дональд Трамп.

Напомним, в декабре 2012 года в США был принят "акт Магнитского", вводящий визовые и экономические санкции в отношении граждан РФ, якобы причастных к нарушениям прав человека. Закон назван в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО в 2009 году.

Позже СМИ сообщали, что список Магнитского был куплен Браудером и Ходорковским. А Высокий суд Лондона признал несостоятельность обвинений Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна в участии бывшего следователя МВД Павла Карпова в пытках и убийстве юриста фонда Сергея Магнитского.

Как сообщала Правда.Ру, весной 2016 года петиция с требованием избавиться от дискредитирующего законодательную власть США "акт Магнитского", размещенная на сайте Белого дома, успела набрать более 200 тысяч голосов.