Резолюция Европарламента о СМИ РФ удивила политиков и мировую прессу

Хотя в большинстве своем международное сообщество и проигнорировало принятую накануне резолюцию Европарламента по противодействию российским СМИ, нашлось немало и тех, кто не побоялся открыто высказать несогласие с решением евродепутатов, назвав документ "произволом", а позицию Запада к российским СМИ - "постыдной"

Изменение европейского общественного мнения в сторону положительного отношения к России и ее политики в Сирии настолько испугало Европарламент, что этим органом сразу была принята резолюция по противодействию российским СМИ, считает президент Швейцарского клуба прессы Ги Меттан, автор книги "Запад-Россия: тысячелетняя война".

"Я считаю, что это решение вызывает сожаление. Потому что Евросоюз не может защитить свободу выражения мнения, кроме как запрещая другую сторону. И тут явное противоречие в подходе. Эта резолюция Европарламента совершенно непонятна и противоречит всем позициям, которые ранее озвучивал Союз", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Однако принятие данной резолюции, уверен Меттан, ничего не изменит в вопросе свободы слова в Европе. И если резолюция будет осуществлена, то это вызовет огромный скандал.

Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) выразили поддержку российским СМИ, в отношении которых Европарламент принял резолюцию о противодействии.

Президент Международной федерации журналистов Филипп Леру направил Sputnik официальное письмо. "IFJ осудила резолюцию как шаг "демонизации и цензуры", а также развитие риторики "холодной войны", и раскритиковало невероятное сравнение российских СМИ с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ – ред.)", — говорится в заявлении.

С осуждением принятой ЕП резолюции выступили журналисты радиостанции "Голос Ливана" (VDL) и телеканала Yemen Today выступили с осуждением принятой Европарламентом (ЕП) резолюции по противодействию российским СМИ. Об этом говорится в их посланиях руководству МИА "Россия сегодня", где выражена солидарность с российскими коллегами.

"(Резолюция) противоречит европейским ценностям, которые предполагают святость свободы мнения и недопустимость нарушения прав человека. Мы осуждаем это решение… и подчеркиваем, что стоим на стороне ответственной информационной свободы, в укреплении важности которой вместе с Вами участвуем", — говорится в послании гендиректора "Голоса Ливана" Имада Симона аль-Хазина.

"Канал Yemen Today подтверждает свою полную солидарность с Вашими агентствами и каналами и полную приверженность свободе печати и СМИ. Канал в этой связи резко осуждает решение Европарламента", — отметил в письме генеральный директор йеменского канала Фейсал Яхья аш-Шабиби.

Оба СМИ призвали Европарламент пересмотреть принятое решение.

Оскорблением всех жертв террористов считает министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов правительства Сербии Александр Вулин уравнение в резолюции Европейского парламента российских СМИ с пропагандой ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Страшно, что Европейский парламент уравнял российские СМИ с пропагандой ИГ, это оскорбление жертв ИГ, их семей и здравого смысла… Не могу понять и поверить, что такой важный институт, как Европейский парламент, позволил себе определять, какие СМИ благонадежны, чья редакционная политика благонадежна, а чья нет, а особенно – уравнивать их с "Исламским государством", — приводит слова Вулина информагентство Танюг.

Председатель Союза журналистов Сербии Лильяна Смайлович назвал резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ "примером сатанизации политических противников", а уравнивание российских СМИ с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) скандальным.

С осуждением Евросоюза за попытку противодействовать российским СМИ выступил премьер-министра Турции Бинали Йылдырым, назвав это "нищетой демократии".

"Евросоюз, который пытается запретить российскую прессу, показывает нищету своей демократии", - сказал Йылдырым журналистам в Анкаре в четверг.

Не согласны с резолюцией ЕП и журналисты Латинской Америки.

Так, президент Национальной федерации журналистов Бразилии (A Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ) Мария Брага обеспокоена принятием этого документа, поскольку он связывает деятельность российских СМИ с деятельностью террористических организаций. "Эта резолюция представляет собой попытку ограничить свободу СМИ. Для FENAJ, которая защищает профессиональных журналистов, эта резолюция означает прямую атаку против работников средств массовой информации", - сказала она Sputnik.

Президент Ассоциации прессы Уругвая Виктория Альфаро считает, что эта резолюция представляет собой угрозу. "Если эти СМИ вещают на огромную аудиторию, создается впечатление, что речь идет именно о цензуре. Поэтому я не думаю, что это какой-то единичный случай, произошедший по неосторожности", - полагает она.

Аргентинский журналист Рауль Койман уверен, что "государства, среди которых Россия, имеют право на то, чтобы их голоса были услышаны". "Если закрепить это право только за якобы свободным рынком, все может закончиться усилением такой лжи, как существование оружия массового поражения в Ираке и сокрытием нарушений прав человека в тюрьме Гуантанамо и других незаконных тюрьмах", - полагает он.

Уругвайский журналист и доцент Университета республики Уругвай Самуэль Бликсен считает, что содержание резолюции представляет собой "постыдное обвинение против российских журналистов". По его словам, "данные политические операции посягают на СМИ, которые являются самыми прозрачными".

Произволом назвали резолюцию ЕП в Дамаске. "Это произвол и вопиющее нарушение законов в сфере СМИи ограничение свободы деятельности агентства Sputnik и телеканала RT. Эта резолюция - продолжение репрессивного курса и политики затыкания любых свободных голосов и медиаорганизаций, распространяющих истину и предоставляющих площадку для свободного выражения мыслей на высокой профессиональной основе", - заявил РИА Новости министр информации Сирии Рамиз Тарджаман.

Москва надеется, что после принятия Европарламентом резолюции о противодействии пропаганде третьих стран, не последуют практические шаги по ограничению деятельности российских СМИ, в противном случае будут ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы надеемся, что за этой резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских СМИ, - сказала дипломат. - Есть повод для такой надежды, потому что принятие этого документа вызвало колоссальную волну непринятия в самом Евросоюзе". "Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры", - подчеркнула Захарова.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в понедельник депутаты проголосовали за принятие резолюции о "враждебной пропаганде" России. Правда, в поддержку документа высказались меньше половины присутствующих - 304 из 691. Больше 200 человек воздержались.

Владимир Путин заявил, что такая борьба с "российской пропагандой" показывает деградацию представлений о демократии в Европе. Президент надеется, что реальных ограничений для СМИ не последует. Кроме того, он отметил результативную работу журналистов RT и Sputnik.

Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Еще до его принятия на инициаторов обрушилась критика. По словам депутата от Испании Хавьера Коусо, "безответственно ставить по уровню угрозы такое государство как Россия в один ряд с ИГ". Он обратил внимание коллег на то, что в резолюции игнорируется пропаганда со стороны США "по легитимизации их недавних вторжений, таких как в Ирак, ведущих к региональному хаосу", а также своя пропаганды Евросоюза в отношении своей трактовки демократии "как единственно возможной". Коусо даже потребовала признать Россию партнером, снять с нее санкции и возобновить действие соглашения РФ-Евросоюз.

В нашей стране документ уже назвали "русофобским" и пообещали "жесткий ответ" на недружественные шаги ЕС. В Госдуме отметили, что язык проекта резолюции напоминает лексику советской пропаганды.