80% южнокорейцев — за немедленное отстранение президента от должности

На фоне прогремевшего в стране крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи поддерживают импичмент президенту страны. Против отстранения Пак Кын Хе от власти выступают только 15% населения. Еще 5% опрошенных не определились. Такие данные были получены социологами агентства Realmeter в результате опроса общественного мнения.

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Таким образом, считают социологи, жители показывают свое недоверие главе государства, которую прокуратура страны предварительно признала причастной к скандалу с вмешательством в государственные дела ее приближенной по имени Цой Сун Силь.

В настоящее время оппозиция в Южной Корее добивается проведения голосования по импичменту Пак Кын Хе в начале декабря. По данным агентства Ренхап, уже 172 депутата Национального собрания от оппозиционных сил ратуют за импичмент.

Также высказываются за импичмент 32 члена правящей партии "Сэнуридан". Чтобы процедура была запущена, по закону нужна поддержка всего 28 членов правящей партии. Вместе с тем, наблюдатели не исключили, что против импичмента могут проголосовать некоторые оппозиционеры.

Напомним, согласно конституции Южной Кореи, против президента не может быть возбуждено уголовное дело. Тем не менее, прокуратура собирается допрашивать главу государства пока в качестве свидетеля в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении властью, развернувшегося в ближайшем окружении южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием своей подруги-гадалки Чхве Сун Линь. Президент использовала свое влияние, чтобы заставить южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с Чхве Сун Линь неправительственных фонда.

В прокуратуре агентству Ренхап сообщили и о допросе руководителей большинства крупнейших корпораций Республики Корея. Прокуроры подозревают, что многие высокопоставленные лица жертвовали деньги в фонды Чхве Сун Линь из-за давления, оказываемого на них президентом Пак Кын Хе.

Гадалка Чхве Сун Линь, без преувеличения, был арестована "за управление страной", и это стало настоящей национальной проблемой. Хотя она и не занимала никаких официальных постов, диктовать государственные решения президенту ей вполне удавалось. Влияние, которое она оказывала на главу государства, было не под силу ни одному министру.

Сложно представить, но весь скандал разразился после того, как возле какого-то мусорного бака был найден планшет президента, в котором сохранились невероятные файлы: программные речи Пак Кын Хе, подвергнутые серьезным правкам со стороны очень "компетентной" гадалки, которая, к слову, предсказывала развал Северной Кореи в ближайшие два года и настаивала на выстраивании жесткой политики в отношении Пхеньяна.

Так южнокорейцы узнали, что их президент все свои решения принимала исключительно под влиянием не вполне адекватной женщины, даже не входящей в президентскую администрацию. И это на фоне того, что через созданные Чхве благотворительные фонды куда-то в офшоры незаметно утекли 72 миллиона долларов, зато ее дочь учится в одном из самых престижных вузов Южной Кореи, а за рубежом была приобретена элитная недвижимость.