Il Giornale: Путин выиграл все главные выборы в мире

Четыре события, произошедшие за последние две недели и которые, на первый взгляд, с друг другом никак не связаны, могут означать серьезный разворот в мировой политике.

В Соединенных штатах выборы выиграл Дональд Трамп. Во Франции победу на праймериз Республиканской партии, получив отличные шансы попасть в следующем году в Елисеевский дворец, одержал Франсуа Фийон. В Молдавии президентом стал Игорь Додон, а Румен Радев выиграл президентские выборы в Болгарии.

Все четыре победителя - почитатели, а некоторые - даже личные друзья Владимира Путина, которые ставят перед собой цель (по крайней мере, в своих программах) положить конец существующему конфликту с Россией. Парадоксальным образом, можно было бы утверждать, что «царь», как любят называть российского лидера на Западе, стал настоящим триумфатором в этом туре выборов.

Существуют, очевидно, различные нюансы в его отношениях с этими четырьмя действующими лицами.Трамп ограничился многократным выражением своего восхищения Путиным, определяя его как настоящего лидера, он дал понять, что не намерен продолжать политику жесткого противостояния с Россией, которую вела администрация Обамы.

Учитывая эту готовность к примирению и желая сообщить миру о намерении сотрудничать с Трампом на пути улучшения отношений между двумя государствами, Путин был одним из первых, кто поздравил нового американского президента с победой.

На данный момент, однако, никто не знает, какую инициативу собирается взять в свои руки Трамп, чтобы положить конец новой холодной войне, завязавшейся после украинского кризиса, а также удастся ли ему преодолеть сопротивление сближению с Кремлем своих ближайших сотрудников из военного истеблишмента Вашингтона.

Митт Ромни, вероятный новый госсекретарь США, также настроен по отношению к России недружелюбно. Многие аналитики и крупные издания начали предостерегать Трампа от уступок Путину, если он действительно признает аннексию Крыма и предоставит Путину свободу действий в Сирии.

Однако атмосфера уже изменилась по сравнению с очень плохими отношениями между Обамой и Путиным, символом которых стало холодное рукопожатие на последней встрече на саммите в Лиме. Максимум через три месяца мы узнаем о состоянии отношений Трампа и Путина гораздо больше.

Настоящей большой победой Путина на Западе считают и неожиданную выход в лидеры Фийона, казавшимся еще недавно не многим более, чем наблюдателем в схватке Саркозии Жюппе.

Тесные отношения между ними, о которых мало кто знал до сегодняшнего дня, завязались восемь лет назад, когда оба занимали посты премьер-министров своих стран (Фийон - у Саркози, Путин - у Медведева). Отношения продолжились даже после того, как Фийон стал простым депутатом, а Путин снова занял пост президента. Фийона приглашали как на подмосковную дачу, так и в Сочи.

Теперь, когда он получил прекрасные шансы в гонке за Елисейский дворец, он не делает тайны из своей программы: конец антироссийским санкциям, окончание военных расположений НАТО на границах с Россией, дистанция в отношениях с США (как-то раз он даже использовал, следуя традиции Де Голля, выражение «американский империализм»), тесное сотрудничество с Кремлем в борьбе с ИГИЛ(запрещенной в России террористической организацией), конец враждебности в отношении союзника России Асада. От президента Франции Путин не мог бы требовать ничего большего.

Другая пара выборов имеет, конечно, меньшее значение: выборы в Молдавии были самой настоящей дуэлью между пророссийскими политиками (которые теперь разорвут соглашение с ЕС, чтобы войти в Евразийскийтаможенный союз России) и прозападными; Болгария остается членом НАТОи Европейского Союза, где она может оказать влияние на решения, которые должны приниматься единогласно.

Если к этому добавить, что в Германии, несмотря на Меркель, сохраняет свою силу пророссийская партия, в которой состоял Герхард Шредер(Gerhard Schroeder) и которой сочувствуют многие крупные промышленники; что Италия не только имеет большого друга Москвы в лице Берлускони, но и не была бы против упразднения санкций; что Москва обладает прекрасными связями на Кипре, в Греции и в Сербии, то у Путина действительно есть много поводов для радости.

А в это время все большую популярность в Восточной Европе приобретают пророссийские настроения. О растущем влиянии России пишут многие западные СМИ. При этом у многих восточноевропейских стран есть причины поддерживать новую пророссийскую волну, но на первый план все же выходит очевидная тенденция - ностальгия по "былым временам" и массовое разочарование в "европейской мечте".

Как писала Правда.Ру, провальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. Как сообщает эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", - сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября.

На этой неделе Европарламент рассмотрит меры борьбы с российской пропагандой. В проект резолюции внесена поправка, суть которой сводится к тому, что Россия навязывает свои христианские православные ценности и наращивает влияние по всему миру с помощью российских СМИ. Паника такова, что в этом "навязывании" невольно просматриваются высшие силы. Право слово, меняйтесь, или погибните.

Подробнее об этом читайте в материале Любови Степушковой (Люлько) "Россия глобалистам: Меняйтесь или погибнете".