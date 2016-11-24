Власть должна переходить из рук в руки в соответствии с конституцией, уверен глава Казахстана и лидер казахской нации Нурсултан Назарбаев. Поэтому, заявил он, передавать власть по наследству своим детям он не собирается.
Однако править Назарбаев планирует до 2020 года, то есть до конца своего президентского срока. Поэтому казахский лидер и предложил встретиться журналистам еще раз, когда ему исполнится 80 лет.
Слухи о передаче власти идут из-за того, что старшая дочь президента Дарига Назарбаева является депутатом Сената Казахстана, а средняя дочь Динара Кулибаева вместе с мужем возглавляет второй по размеру банк в Казахстане. При этом сам Назарбаев является единственным главой Казахастана.
Как сообщала Правда.Ру, депутаты Казахстана не исключают, что Астана может получить новое название, которое будет звучать как "Нурсултан" или "Назарбаев" в честь первого президента, действующего главы республики Нурсултана Назарбаева.
С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента.
"Все достижения и успехи за этот промежуток времени, в первую очередь, это плоды работы первого президента - лидера нации Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем, это результат единства народа, который всячески и всегда оказывает поддержку президенту и является его опорой", - заявил глава нижней палаты парламента.
Отметим, в глазах российского общества Казахстан всегда выглядел весьма стабильным соседом и партнером. В пользу этого говорит тот факт, что у руля руководства республики вот уже 26 лет - с 1990 года! - находится один и тот же человек, президент Нурсултан Назарбаев.
Однако с течением времени несменяемость лидера постепенно превратилась в его незаменимость. По мере его старения все большую актуальность приобретает вопрос о преемственности власти. Но за весь период независимости Казахстана здесь так и не было выявлено ни одного политика, способного взять на себя ответственность за страну, обеспечить преемственность курса и сохранить стабильность государства и общества.
При этом следует учитывать, что за фасадом единства и сплоченности Казахстана скрывается множество региональных, клановых и иных противоречий. Сила и секрет устойчивости режима Назарбаева как раз и заключаются в том, что он и только он до настоящего времени сумел удержать баланс в этой чрезвычайно сложной системе отношений. Легитимность его власти уходит корнями в компромиссы, сложившиеся еще в позднесоветские времена, - компромиссы, сделавшие возможными возникновение независимого Казахстана и обеспечившие его развитие.
После победы партии "Нур Отан" на выборах в Казахстане в марте этого года Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна едина перед лицом экономических трудностей. Назарбаев признал, что в стране нет демократии: "Вы (американцы) проводили демократические реформы через 150 лет своей государственности, а нам всего 25 лет". А нужна ли "демократия" в стране, где есть реальные дестабилизирующие риски?
Подробнее об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушковой (Люлько) Назарбаев отложил демократию в Казахстане.
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