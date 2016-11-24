Назарбаев отказался передавать власть по наследству

Власть должна переходить из рук в руки в соответствии с конституцией, уверен глава Казахстана и лидер казахской нации Нурсултан Назарбаев. Поэтому, заявил он, передавать власть по наследству своим детям он не собирается.

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Однако править Назарбаев планирует до 2020 года, то есть до конца своего президентского срока. Поэтому казахский лидер и предложил встретиться журналистам еще раз, когда ему исполнится 80 лет.

Слухи о передаче власти идут из-за того, что старшая дочь президента Дарига Назарбаева является депутатом Сената Казахстана, а средняя дочь Динара Кулибаева вместе с мужем возглавляет второй по размеру банк в Казахстане. При этом сам Назарбаев является единственным главой Казахастана.

Как сообщала Правда.Ру, депутаты Казахстана не исключают, что Астана может получить новое название, которое будет звучать как "Нурсултан" или "Назарбаев" в честь первого президента, действующего главы республики Нурсултана Назарбаева.

С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента.

"Все достижения и успехи за этот промежуток времени, в первую очередь, это плоды работы первого президента - лидера нации Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем, это результат единства народа, который всячески и всегда оказывает поддержку президенту и является его опорой", - заявил глава нижней палаты парламента.

Отметим, в глазах российского общества Казахстан всегда выглядел весьма стабильным соседом и партнером. В пользу этого говорит тот факт, что у руля руководства республики вот уже 26 лет - с 1990 года! - находится один и тот же человек, президент Нурсултан Назарбаев.

Однако с течением времени несменяемость лидера постепенно превратилась в его незаменимость. По мере его старения все большую актуальность приобретает вопрос о преемственности власти. Но за весь период независимости Казахстана здесь так и не было выявлено ни одного политика, способного взять на себя ответственность за страну, обеспечить преемственность курса и сохранить стабильность государства и общества.

При этом следует учитывать, что за фасадом единства и сплоченности Казахстана скрывается множество региональных, клановых и иных противоречий. Сила и секрет устойчивости режима Назарбаева как раз и заключаются в том, что он и только он до настоящего времени сумел удержать баланс в этой чрезвычайно сложной системе отношений. Легитимность его власти уходит корнями в компромиссы, сложившиеся еще в позднесоветские времена, - компромиссы, сделавшие возможными возникновение независимого Казахстана и обеспечившие его развитие.

После победы партии "Нур Отан" на выборах в Казахстане в марте этого года Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна едина перед лицом экономических трудностей. Назарбаев признал, что в стране нет демократии: "Вы (американцы) проводили демократические реформы через 150 лет своей государственности, а нам всего 25 лет". А нужна ли "демократия" в стране, где есть реальные дестабилизирующие риски?

Подробнее об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушковой (Люлько) Назарбаев отложил демократию в Казахстане.