Социологи не ошиблись: Клинтон набрала на два миллиона голосов больше Трампа

По результатам подсчёта бюллетеней в Нью-Джерси, Иллинойсе, Мэриленде и Калифорнии отрыв Хиллари Клинтон от победителя-республиканца Дональда Трампа превысил два миллиона общих голосов.

Фото: АР

Как сообщает портал Cook Political Report, за кандидата от Демпартии проголосовали 64,2 миллиона избирателей, тогда как за Трампа — 62,2 миллиона. Издание отмечает, что отрыв может еще вырасти, поскольку в тех штатах, где лидирует экс-госсекретарь США, включая Калифорнию, подсчет голосов еще не завершен.

Впрочем, показатель числа избирателей не играет роли в определении триумфатора президентской гонки, поскольку американская избирательная система построена на принципе борьбы за первенство в каждом штате. Уже не впервые президентом становится тот, кто набрал большинство голосов выборщиков от каждого штата, но отстал от соперника по общему числу проголосовавших избирателей.

Выборы президента США проходят по двухступенчатой системе: победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется количеству округов по выборам в конгресс. Для победы необходимы 270 голосов из 538.

Однако, как сообщает газета New York Daily News, по крайней мере, шесть членов коллегии выборщиков — органа, который должен будет избрать президента США 19 декабря — объявили, что изменят свой выбор и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Хотя Хиллари Клинтон уже давно признала своё поражение, некоторые её сторонники считают, что ещё не всё потеряно.

Так выборщик Майкл Бака заявил, что не будет голосовать за Трампа. А Брэт Чайфало сообщил, что вместе с Бака является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Напомним, в настоящий момент Дональд Трамп имеет 290 гарантированных голосов избирателей, в то время как у Клинтон их 232. При этом до сих пор официально не распределены 16 голосов штата Мичиган. Сейчас миллиардер там ведёт с минимальным отрывом в 11 тысяч голосов. Если предположить, что республиканец не сможет одержать там победу, то Клинтон будут нужны ещё 22 выборщика, чтобы набрать большинство в коллегии. С учётом шести членов "группы Гамильтона", которые уже выразили готовность голосовать за демократа, их число уменьшается до 15.

В американских СМИ также появилась информация об "убедительных доказательствах" фальсификации выборов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. По словам адвоката Джона Бонифаза и директора центра компьютерной безопасности Мичиганского университета Алекса Халдермана, Хиллари Клинтон получила на семь процентов меньше на тех избирательных участках, на которых применялись электронные устройства, по сравнению с участками, на которых голосовали бумажными бюллетенями. Таким образом кандидата от демократов лишили, якобы, примерно 30 тысяч голосов в Мичигане.

Ранее Pravda.Ru писала, что члены Демократической партии США рады возможности реформировать партию на фоне поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Как пишет The Financial Times, около 25 лет назад Клинтоны впервые пришли в Белый дом и заняли "командные высоты" в Демократической партии, но теперь их власть подошла к концу. Поражение Хиллари дало им "луч надежды" на восстановление партии, которая в итоге сможет обратиться к более широким слоям населения США, и не будет включать ближайший круг Клинтонов. Теперь партия готова "начать все с чистого листа".

"Почему Клинтон не победила? Да потому что, очень противная, мерзкая она. Уж очень она надоела всем. И семья ее надоела, и муж ее Билл Клинтон, в качестве первой леди. Поскольку в Америке есть закон о первой леди, а закона о первом джентльмене нет.

Не избираема она была в этой ситуации, несмотря ни на что. Несмотря на то, что она в два с лишним раза больше денег потратила, чем Трамп. Он тратил свои, а ей набросали в копилку. Несмотря на то, что ее поддерживали нефтяные магнаты, пресса, весь политический истеблишмент, потому что республиканская элита была против Трампа. А не избираема была, потому что Хэллоуин, конечно, осенний праздник, но не обязательно страной Америкой должна править одна из его героинь. Они в день всех святых много карнавальных ведьм выпускают — ну уж ведьма — ведьмой", — сказал ранее Pravda.Ru президент Института Ближнего Востока в Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский.

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