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Источник Правда.Ру

Сын Трампа встречался с пророссийскими силами в Париже

Мир

Старший сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд-младший провел с дипломатами, бизнесменами и политиками в Париже частные переговоры, в фокусе которых находились возможные пути сотрудничества с Россией по Сирии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal.

Сын Трампа встречался с пророссийскими силами в Париже
Дональд Трамп-младший. Фото: AP

По данным издания, встреча прошла 11 октября в отеле "Ритц", в ней приняли участие около 30 политиков и бизнесменов. В частности, присутствовала лидер умеренной сирийской оппозиции Ранда Кассис, которая ранее неоднократно высказывалась за сотрудничество с Россией и Башаром Асадом.

22 ноября в интервью "Аль-Джазире" Кассис заявила: "Россия вмешалась, чтобы спасти страну, ради Сирии. Проблема в том, что вы не знаете русских, не понимаете их… Вы только обвиняете их в том, что они выступают против оппозиции, но вам нужно их понять".

Отметим, Ранда Кассис не раз бывала в Москве как представитель взглядов умеренной оппозиции. Информированные источники также называют ее другом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. После выборов в США Кассис на своей странице в Facebook выразила надежду, что ей удалось донести до избранного президента США через его сына мысль об эффективном сотрудничестве.

Как сообщает The Wall Street Journal, встречу в Париже организовал муж Ранды Кассис, который руководит французским центром международных и политических исследований, а также имеет торговые связи с Казахстаном и Россией. Советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй подтвердила, что Трамп-младший действительно посещал мероприятие, однако о подробностях распространяться не стала.

Напомним, во время своей предвыборной компании Дональд Трамп одобрительно отозвался о российской операции в Сирии и призвал Белый дом поступать так же. По мнению политика, американские военные должны присоединиться к бомбардировкам объектов террористов "Исламского государства" в Сирии, передает Huffington Post. При этом, Трамп в крайне негативном ключе отозвался о сирийских беженцах, едущих в США: по мнению республиканца, они должны оставаться в Европе, так как могут представлять из себя настоящего "Троянского коня".

Однако заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат.

"Он, безусловно, с точки зрения, возможностей, договороспособности — более выгоден. Будем надеяться, что его слова не будут расходиться с дальнейшими действиями, поступками, шагами. Но у Дональда Трампа есть вице-президент, это Майк Пэн. Так вот, его риторика по отношению к России достаточно агрессивна, и иногда даже она не уступала по остроте антироссийской риторике Хиллари Клинтон.

Кардинальных изменений, и в целом, стратегии в отношении России, и изменение позиции США по поводу сирийского вопроса, и украинского кризиса, в ближайшее время ждать точно не стоит. Это не будет радикальным разворотом, это будет просто изменение определенных шагов, изменения тренда. С точки зрения, глобальной стратегии, я считаю, что глобально ничего не изменится", — рассказал собеседник Pravda.Ru.


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