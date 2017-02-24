США впервые разместят в Европе истребители F-35A

США впервые разместят в Европе многофункциональные истребители пятого поколения F-35A. Их развертывание произойдет весной — летом. Об этом сообщил глава боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл.

F-35А ВВС США, фото: Википедия

"Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", — приводит агентство слова Карлайла.

В планах Штатов направить самолеты в Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", американские истребители F-35 уже давно стали предметом споров из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков.

В 2015 году амбициозный проект американского министерства обороны по созданию истребителя F-35 оказался на грани провала: в результате проверок выяснилось, что двигатель самолета настолько ненадежный, что это может угрожать реализации всего проекта.

А годом ранее военное ведомство США остановило полеты истребителя из-за инцидентов, произошедших с этими самолетами: один раз произошла утечка топлива, а в другой раз истребитель вообще загорелся при взлете. По этим же причинам США не стали посылать своей новый истребитель на авиасалон в Фарнборо в Великобритании в прошлом году.

Также недавно в Сети появилось видео, на котором американские истребители F-35C взлетают с авианосца. На записи видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при взлете, при этом у некоторых из них спадают шлемы.

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