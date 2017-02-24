Сейм Польши проголосовал за разработанный правительством закон о строительстве канала через Балтийскую косу. Больше 400 человек высказались "за". Решение предстоит принять сенату.
Балтийская коса отделяет Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Длина косы — 65 км (из которых 35 км на северо-востоке принадлежат России (Калининградской области), остальные — Польше). Коса соединена с материком на юго-западном конце (в Польше), с российской стороны отделена от материка судоходным проливом, образовавшимся в результате сильного шторма 10 сентября 1510 году.
Прошлой весной правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу. Канал, по плану, будет длиной 1,3 километра и глубиной 5 метров, что позволит заход в польский порт Эльблонг судам морских параметров.
Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года. Строительство необходимо, по заверению правительства Польши, "с точки зрения обороноспособности и безопасности государства".
Осенью экс-премьер Ярослав Качиньский заявил о готовности Польши окончательно преодолеть зависимость от России благодаря строительству морского канала. Это позволит их кораблям миновать территориальные воды России.
К слову, глава Калининградской области Антон Алиханов выразил опасения, что строительство нанесет сильнейший удар по экологии Калининградского и Мазурского залива в результате попадания в него соленой воды.
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