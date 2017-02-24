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Источник Правда.Ру

В Европе антироссийские санкции назвали "чистым ядом для экономики"

Мир

Антироссийские санкции отравляют экономику. Такое мнение высказал глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зееле. Только в Германии из-за ограничительных мер были потеряны десятки тысяч рабочих мест.

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"Мы как немецкие предприниматели едины во мнении, что в условиях рыночной экономики санкции — чистый яд, — сказал он. — Экономические санкции для решения политического конфликта — это неправильная терапия с фатальными побочными эффектами".

Он добавил, что позиция бизнеса неизменна: немецкие компании, ведущие деятельность в России, требуют как минимум пошаговой отмены санкций.

Также Зееле призвал не ждать потепления российско-американских отношений. Он считает, что

"Европа должна продемонстрировать уверенность и отстаивать свои интересы, только этот путь позволит сохранить рабочие места", - передает ТАСС.

Между тем Евросоюз из-за введения санкций в отношении России и из-за контрсанкций уже потерял 17,6 млрд евро, пишет Der Standard со ссылкой на данные Австрийского института экономических исследований. Кроме того, санкции привели к сокращению 400 000 рабочих мест в странах ЕС.

В Европе не раз говорили о том, что ограничительные меры нужно отменить. Такие заявления делал премьер председательствующей ныне в ЕС Словакии Роберт Фицо.

Того же мнения придерживается и профессор кафедры международных отношений университета города Инсбрук Герхарда Манготта. По его словам, политика антироссийских санкций бессмысленна, а все прочие попытки Запада оказать влияние на внешнеполитический курс России оказались совершенно бесплодны.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал данные Bloomberg о планах Европейского союза продлить санкции в отношении России еще на полгода. "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?", — написал он, добавив, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий чиновников из ЕС.

В начале января экс-глава Министерства иностранных дел Бельгии, член Европарламента Луи Мишель заявил, что политика изоляции России является серьёзной геополитической ошибкой.

По его словам, "международное сообщество, в том числе ЕС и США, делает большую, серьёзную геополитическую ошибку, изолируя себя от РФ. После падения Берлинской стены мы должны были стать с Россией партнёрами".

Позже лидер французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен назвала санкции против России "абсолютно бестолковыми".

Как рассказала она в эфире телеканала CNN, ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации. "Все, что сделали санкции — это создали большие экономические проблемы для стран Евросоюза", — отметила Ле Пен, добавив, что необходимо "сделать шаг назад" от взглядов времен холодной войны.

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