Британский дипломат: "Удивлен, что РФ еще не обвинили в управлении погодой"

Бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон иронично прокомментировал возрастающее число публикаций в прессе о "российской угрозе". Он считает, что западные СМИ предвзято освещают события в России.

"Некоторые СМИ дают правдивую информацию о России, но в основном они продвигают мнение, что Россия является злом, создающим угрозу", — сказал Брентон RT. Не обходится, по его словам, и без откровенно абсурдных заявлений.

"Я удивлён, что мы до сих пор не слышали историю про то, что Россия управляет погодой в Британии", — отметил дипломат.

О "российской угрозе" ранее написало издание The Guardian. Оно опубликовало статью, в которой заявило, что Путин является серьезной угрозой существованию всей Европы.

"Цель Путина — содействовать распаду Евросоюза, а добиться этой цели быстрее всего он сможет, наводнив Европу сирийскими беженцами", — пишет издание.

Также автор статьи заявил, что популярность президента России Владимира Путина основана "на договоре" с гражданами — он обеспечивает населению стабильность и рост. По мнению издания, действуя в рамках договора, Путин якобы "разрушает" ЕС беженцами и "разобщает" Европу, чтобы та отменила санкции в отношении России.

Говорят об этом и политики. Например, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, упомянув о совместных действиях с Францией, заявила, что будет "оказываться совместное давление на Россию в связи с её агрессивными и дестабилизирующими действиями на востоке Украины".

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