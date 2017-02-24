Переговоры в Женеве начались с капризов сирийской оппозиции

Накануне в Женеве стартовали межсирийские переговоры. В первый день не обошлось без курьезов. Главная делегация сирийской оппозиции в лице Высшего комитета по переговорам (ВКП) до последнего момента отказывалась сидеть за одним столом с представителями Московской и Каирской групп политических оппонентов Дамаска.

Фото: AP

Церемонию пришлось переносить на несколько часов. Делегаты ВКП чуть ее не пропустили, однако их все же уговорили начать работу, передает Al Jazeera. Делегатов Московcкой и Каирской групп в итоге посадили за переговорный стол отдельно от своих "коллег" из ВКП.

Сегодня проходит второй день переговоров. Как сообщают СМИ, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура проводит встречу с главой правительственной делегации Башаром Джаафари. Также он должен провести другие двусторонние встречи, чтобы определить формат переговоров.

Мистура также отметил, что продолжит поддерживать стороны на переговорах, чтобы стимулировать новые коалиции между представителями оппозиции.

Добавим, что главными темами переговоров в Женеве стали создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.

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