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Источник Правда.Ру

За полвека Британия 100 раз была на грани ядерной катастрофы

Мир

Информационная служба по вопросам ядерного оружия опубликовала доклад о состоянии ядерной программы Великобритании. Его выводы поистине пугающие. Оказывается, за 65 лет Британия 100 раз была на грани катастрофы.

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При этом, по данным правительства, инцидентов, связанных с ядерной программой за эти годы в стране было всего 27. То есть большинство случаев просто скрыли от властей.

В докладе говорится, что программа страны в области ядерного оружия унесла жизни 116 граждан страны. Было зафиксировано 9 случаев радиационного загрязнения, 100 случаев рака с летальным исходом.

Получили повреждения шесть единиц ядерного вооружения, было 27 пожаров и восемь взрывов.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Лондон не стал информировать общественность в июне 2016 года о неудачном запуске не оснащенной ядерным боезарядом ракеты Trident с борта британской подводной лодки Vengeance - по просьбе властей США. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на британский военный источник, имя которого не приводится.

Власти Великобритании провели испытания новой баллистической ракеты Trident II D5. Запуск был произведён с подлодки около американского штата Флорида в июне 2016 года. Испытания закончились провалом, однако правительство Дэвида Кэмерона скрыло данный факт от общественности.

Журналисты тогда предположили, что не предавать огласке инцидент было решением прежнего премьер-министра Дэвида Кэмерона перед принципиальным голосованием в парламенте по модернизации ядерного щита страны.

Администрация США в свою очередь была обеспокоена скорее всего тем, что могли возникнуть аналогичные проблемы с другими ракетами. Британская субмарина успешно доставила и запустила ракету, а та часть, где дело пошло не так, являлась американской технологией.

Напомним, ранее газета Sunday Times нашла сразу несколько слабых мест в ВС Соединённого Королевства. Они заключаются в недостатках кораблей, самолетов и беспилотников. Журналисты провели расследование и сделали неутешительный вывод: армия Британии ничего не сможет сделать в случае нападения.

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