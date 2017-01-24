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Источник Правда.Ру

Признать голодомор "геноцидом" Порошенко попросил Финляндию

Мир

Сегодня, 24 января, президент Украины Петр Порошенко, в ходе визита в Финляндию, встретился с спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелою, о чем сообщила пресс-служба украинского лидера.

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Фото: AP

Поблагодарив весь финский парламент в лице его спикера за "твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", Порошенко привычно заговорил о "нарушении прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе".

Далее глава Украины, видимо решив продолжить дело Ющенко, перешел к просьбе о признании голодомора 1932-33 годов "геноцидом украинского народа".

Как известно, этой темой активно занимался Виктор Ющенко в бытность свою президентом. При нем Верховная рада Украины приняла соответствующие законы и при поддержке Запада "голодомор" признали геноцидом более 20 государств, среди которых такие "искренние друзья" России, как Грузия, Литва, Польша и, конечно, Канада, как место проживание одной из самых больших общин украинцев за рубежом.

Одного Ющенко так и не сумел добиться — признания от ООН событий 1932-33 годов "геноцидом украинцев".

Петр Порошенко пристального внимания этому вопросу ранее не уделял. Однако в ноябре 2016 года он заявил, что подписал специальный указ — "в котором в том числе дал поручение министерству иностранных дел продолжить работу о признании мировым сообществом, иностранными государствами и международными организациями голодомора геноцидом украинского народа".

Стараний на этой ниве "геноцида" Ющенко и его последователи приложили немалые. Дело дошло до того, что по инициативе украинского конгрессового комитета Америки в Вашингтоне в августе 2015 года была даже установлена бронзовая плита с колосьями — своего рода мемориал жертвам голодомора. Казалось бы, где Украина и при чем тут Вашингтон? И почему нет до сих пор в США никакого мемориала, посвященного истреблению коренного индейского населения Америки? Или жертвам маккартизма? Ответа на этот вопрос нет.

Напомним, голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — не только Украину, но также Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР. Но "геноцидом", по мысли украинских властей", должен быть признан только голод на Украине.

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