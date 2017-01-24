СМИ узнали, во сколько Лондону обошлась слежка за "Адмиралом Кузнецовым"

За операцию по сопровождению российских кораблей, которую затеяли британские военные, обошлась казне Британии в довольно внушительную сумму.

Фото: AP

В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли: эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".

Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции. Как оказалось, слежка за российскими кораблями обошлась в 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит, среди прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.

Ранее сообщалось, что британский флот намерен сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию. Группа во главе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" завершила участие в антитеррористической операции в Сирии и 6 января начала переход на базу в Североморск.

В Сирии уже заявили, что поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии в борьбе с боевиками. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб. Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

Напомним. что поход российской военной флотилии в Средиземное море вызвал немалый ажиотаж в западной прессе и руководстве НАТО. "Москва может устроить полеты палубной авиации неподалеку от побережья Великобритании во время остановки", - писало издание The Telegraph.

В этой связи НАТО разрабатало "масштабную операцию сопровождения" по сопровождению "Адмирала Кузнецова" и группы российских кораблей в северной Атлантике, Бискайском заливе и Средиземноморье в стиле игры "кошки-мышки" .

"Это не застало нас врасплох, мы готовимся (к встрече)", - сказал тогда источник газеты, предположивший, что группа российских кораблей может разделиться и одна часть пройдет через Ирландское море, "чтобы создать побольше проблем".

Пока группа военных российских кораблей находилась в непосредственной близости в проливе Ла-Манш, к ней были посланы два истребителя-бомбардировщика королевских ВВС Tornado для "демонстрации присутствия", как писала тогда газета The Times.

Отмечается, что британские самолеты произвели фото- и видеосъемку. В Минобороны королевства заявили, что сделанные фотографии позволят "рассмотреть, что находится на кораблях", а также их загрузку по ватерлинии.

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