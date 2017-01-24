Джеймс Коми продолжит возглавлять ФБР по личной просьбе Дональда Трампа

Глава ФБР Джеймс Коми сообщил сегодня старшим агентам Бюро, что президент США Дональд Трамп попросил его не оставлять занимаемый пост.

Фото: AP

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Директор ФБР Джеймс Коми в конце октября прошлого года уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Хиллари Клинтон при использовании электронной почты.

6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Все эти события проходили на фоне предвыборной кампании в США. Первое объявление Коми вызвало бурю возмущения в правящей Демократической партии.

Кандидат республиканцев, а ныне уже президент США Дональд Трамп расценивал ноябрьское решение директора ФБР как подтверждение того, что ситуация на выборах намеренно "подстраивалась" в пользу его соперницы. Он также выражал уверенность, что рядовые сотрудники ФБР все равно не позволят Клинтон остаться безнаказанной за ее "ужасные преступления".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Хиллари Клинтон, выступая перед своими спонсорами после избрания президентом Дональда Трампа, назвала действия главы ФБР Джеймса Коми главной причиной своего поражения.

По ее словам, "волна, поднятая вторым расследованием ФБР, оказалась слишком разрушительной". Письма Коми, утверждает экс-госсекретарь, "остановили порыв ее команды" на самом пике, причем, настаивает Клинтон, все обвинения в ее адрес были "беспочвенными и необоснованными".

Члены избирательного штаба Клинтон также заявляли, что «письмо Коми за 11 дней до выборов уменьшило нашу явку и также отпугнуло часть важнейшей поддержки среди образованных белых избирателей, особенно тех, что живут в пригородах».

Напомним, как сообщала Правда.Ру,в конце октября директор ФБР Джеймс Коми объявил, что были обнаружены новые электронные письма Клинтон, в связи с чем требуются дополнительные следственные действия. "Это расследование - крупнейший политический скандал со времен Уотергейта. Все надеются, что наконец-то правосудие восторжествует", - сказал Трамп на митинге в штате Айова.

Однако в воскресенье вечером глава ФБР неожиданно уведомил конгрессменов США о том, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон не будет более преследоваться из-за разоблачений вокруг ее электронной почты.

Как известно, незадолго до этого ФБР поднимало еще и вопрос о расследовании деятельности благотворительного фонда четы Клинтон, куда поставляли пожертвования "авансом будущему президенту" финансовые институты из таких проблемных стран, как Саудовская Аравия, Катар и Алжир. Подробный отчет о взаимодействии между прокурорами и должностными лицами ФБР по этой уж слишком политически чувствительной теме опубликовало в воскресенье издание Wall Street Journal.

Такая "самостоятельность" могла стоить директору ФБР его поста: за необдуманный шаг - "вмешательство в выборы" Джеймса Коми хотели снять с занимаемой должности: в необходимости такого решения смогла убедить Барака Обаму его советница, Валери Джарет.

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