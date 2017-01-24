Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Джеймс Коми продолжит возглавлять ФБР по личной просьбе Дональда Трампа

Мир

Глава ФБР Джеймс Коми сообщил сегодня старшим агентам Бюро, что президент США Дональд Трамп попросил его не оставлять занимаемый пост.

358640.jpeg
Фото: AP

 Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Директор ФБР Джеймс Коми в конце октября прошлого года уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Хиллари Клинтон при использовании электронной почты.

6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Все эти события проходили на фоне предвыборной кампании в США. Первое объявление Коми вызвало бурю возмущения в правящей Демократической партии.

Кандидат республиканцев, а ныне уже президент США Дональд Трамп расценивал ноябрьское решение директора ФБР как подтверждение того, что ситуация на выборах намеренно "подстраивалась" в пользу его соперницы. Он также выражал уверенность, что рядовые сотрудники ФБР все равно не позволят Клинтон остаться безнаказанной за ее "ужасные преступления". 

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  Хиллари Клинтон, выступая перед своими спонсорами после избрания президентом Дональда Трампа, назвала действия главы ФБР Джеймса Коми главной причиной своего поражения.

По ее словам, "волна, поднятая вторым расследованием ФБР, оказалась слишком разрушительной". Письма Коми, утверждает экс-госсекретарь, "остановили порыв ее команды" на самом пике, причем, настаивает Клинтон, все обвинения в ее адрес были "беспочвенными и необоснованными".

Члены избирательного штаба Клинтон также заявляли, что «письмо Коми за 11 дней до выборов уменьшило нашу явку и также отпугнуло часть важнейшей поддержки среди образованных белых избирателей, особенно тех, что живут в пригородах».

Напомним, как сообщала Правда.Ру,в конце октября директор ФБР Джеймс Коми объявил, что были обнаружены новые электронные письма Клинтон, в связи с чем требуются дополнительные следственные действия. "Это расследование - крупнейший политический скандал со времен Уотергейта. Все надеются, что наконец-то правосудие восторжествует", - сказал Трамп на митинге в штате Айова.

Однако в воскресенье вечером глава ФБР неожиданно уведомил конгрессменов США о том, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон не будет более преследоваться из-за разоблачений вокруг ее электронной почты.

Как известно, незадолго до этого ФБР поднимало еще и вопрос о расследовании деятельности благотворительного фонда четы Клинтон, куда поставляли пожертвования "авансом будущему президенту" финансовые институты из таких проблемных стран, как Саудовская Аравия, Катар и Алжир. Подробный отчет о  взаимодействии между прокурорами и должностными лицами ФБР по этой уж слишком политически чувствительной теме опубликовало в воскресенье издание  Wall Street Journal. 

Такая "самостоятельность" могла  стоить директору ФБР его поста: за необдуманный шаг - "вмешательство в выборы" Джеймса Коми хотели снять с занимаемой должности: в необходимости такого решения смогла убедить Барака Обаму его советница, Валери Джарет.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Терроризм
Мировой терроризм не обойдет Россию
Изобретения
Ученые изобрели "напалм наоборот"
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Кто сорвет инаугурацию Трампа
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Наука и техника
Российские ученые почти научились читать мысли
Любовь Степушова Переобуваются все — от Рима до Варшавы Любовь Степушова Юрий Носовский Ученые изобрели "напалм наоборот" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трампа тянут к "нобелевке" через Карабах Дмитрий Нерсесов
Комментарии
владимир буканов "Сатирикону" выделили из бюджета 235 миллионов рублей
сергей гапоненко Российский фильм "Матильда": еще не вышел на экраны, но уже оскандален
сергей гапоненко Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Nina Weiss В Москве школьница умерла во время уроков
vkontakte_58809297 Обама сколачивает в ЕС антиамериканский блок
ольга рябинина Консервативные и верующие американцы полюбили Россию
Филипп Новиков Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Google_113042661472508661168 "Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Филипп Новиков Мировой терроризм не обойдет Россию
Виктор Сафарян В США делят премию за урегулирование конфликта в Закавказье
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?