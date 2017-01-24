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Источник Правда.Ру

"Неудобные вопросы" Грэма Филлипса не понравились в британском парламенте

Мир

Известного британского журналиста Грэма Филлипса выгнали с мероприятия в парламенте Великобритании после того, как он начал задавать депутатам неудобные вопросы об Украине.

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Фото: скриншот с youtube.com

Эта история произошла во время встречи, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Репортаж с места событий журналист опубликовал на своем канале на Youtube.

Сам репортер пришел на мероприятие по приглашению. В рамках торжеств в британском парламенте состоялась встреча британско-украинского общества. В ходе выступления парламентария сэра Джеральда Ховарта Филлипс поинтересовался: "Не могли бы вы прокомментировать то, что вооруженные силы Украины обстреливают и убивают мирных жителей на Донбассе?"

Свой вопрос Филлипс повторил несколько раз, однако ответа на него так и не дождался. Вместе  этого гости  мероприятия подвергли журналиста обструкции.

Под крики "Вон!", "Лжец!" от Филлипса потребовали "убраться отсюда", и охранники сопроводили его к выходу из зала. Короткий ролик с выводом репортера из помещения на своей странице в Twitter опубликовало посольство Украины в Великобритании.

Напомним, что Грэм Филлипс приобрел известность репортажами из юго-восточных областей Украины для канала Russia Today. Подготовленные им материалы рассказывали неприятную для Киева правду о событиях на Донбассе и не раз становились причиной для угроз в его адрес. А украинские радикалы даже объявляли награду в 10 тысяч долларов за голову Грэма Филлипса.

В марте 2015 года журналист был допрошен в Лондоне по поводу его работы на Донбассе. Как сообщил сам Филлипс на своей странице в Facebook, британские пограничники задержали его в аэропорту Хитроу и четыре часа допрашивали по поводу  работы в Новороссии.

Незадолго до этого министерство иностранных дел Великобритании направило Филлипсу письмо, в котором настоятельно рекомендовало покинуть Донбасс, отметив, что МИД предостерегает от всех путешествий в Крым, а также в Донецкую и Луганскую области. В ответ британский журналист написал, что гордится своей страной, но ему "стыдно" за ее позицию в отношении событий на востоке Украины.

Украинские издания неоднократно попытались "поймать" британского журналиста  на фальсификации, но все их попытки заканчивались неудачей.

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