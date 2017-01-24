Члены Транстихоокеанского партнерства дразнят США

Указ о выходе Соединенных Штатов из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) с Австралией, Новой Зеландией, Японией и восемью другими странами тихоокеанского региона подписал вчера, 23 января, президент Дональд Трамп.

Фото: AP

Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность. Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, одновременно Трамп предпримет шаги к началу индивидуальных переговоров по торговле со странами, состоящими в ТТП.

Позиция Трампа в отношении ТТП ни для кого не была секретом. Во время избирательной кампании миллиардер открыто заявлял, что это соглашение не выгодно для Америки. Также он говорил о том, что США могут выйти из соглашения о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой НАФТА, если не будут приняты протекционистские поправки к документу.

Австралия не просто огорчена таким решением американского лидера. По мнению премьера страны Малкольма Тернбулла, это был серьезный удар по австралийской экономике, ведь это не позволит теперь выйти Австралии на рынок США.

Эксперты уже заговорили о том, что вслед за выходом США из Транстихоокеанского партнерства умрут и региональные соглашения о свободной торговле. Кроме того, можно будет констатировать и "клиническую смерть" договора между США и Европой.

Прокомментировать решение, принятое президентом США, Pravda.Ru попросила директора Центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД России доктора исторических наук Виктора Сумского.

— Страны тихоокеанского региона очень расстроены решением президента США о выходе из соглашения из ТТП. Среди оставшихся партнеров уже начались дебаты о том, не стоит ли заменить США на Китай. Если этот свободный рынок действительно возглавит Китай, кто от этого выиграет?

— Посмотрите на это предложение глазами Вьетнама, который пошел в Транстихоокеанское партнерство в значительной степени потому, что ему нужно было отойти в сторону от Китая и прислониться к кому-то еще. Если на это посмотреть со стороны одного единственного участника, то мне кажется, не получается здесь того, чего хочется австралийцам. И я очень сомневаюсь, что это устроило бы, например, Японию.

Это экстравагантная идея, которая, во всяком случае на первый взгляд, не выдерживает критики. Я бы в целом сказал, что выдвигают ее с одной целью - подразнить США. Реально представить себе такую перспективу очень трудно.

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