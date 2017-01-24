Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Члены Транстихоокеанского партнерства дразнят США

Мир

Указ о выходе Соединенных Штатов из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) с Австралией, Новой Зеландией, Японией и восемью другими странами тихоокеанского региона подписал вчера, 23 января, президент Дональд Трамп.

358635.jpeg
Фото: AP

Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность. Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, одновременно Трамп предпримет шаги к началу индивидуальных переговоров по торговле со странами, состоящими в ТТП.

Позиция Трампа в отношении ТТП ни для кого не была секретом. Во время избирательной кампании миллиардер открыто заявлял,  что это соглашение не выгодно для Америки. Также он говорил о том, что США могут выйти из соглашения о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой НАФТА, если не будут приняты протекционистские поправки к документу. 

Австралия не просто огорчена таким решением американского лидера. По мнению премьера страны Малкольма Тернбулла, это был серьезный удар по австралийской экономике, ведь это не позволит теперь выйти Австралии на рынок США.

Эксперты уже заговорили о том, что вслед за выходом США из Транстихоокеанского партнерства умрут и региональные соглашения о свободной торговле. Кроме того, можно будет констатировать и "клиническую смерть" договора между США и Европой.

Прокомментировать решение, принятое президентом США, Pravda.Ru попросила директора Центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД России доктора исторических наук Виктора Сумского.

— Страны тихоокеанского региона очень расстроены решением президента США о выходе из соглашения из ТТП. Среди оставшихся партнеров уже начались дебаты о том, не стоит ли заменить США на Китай. Если этот свободный рынок действительно возглавит Китай, кто от этого выиграет?

— Посмотрите на это предложение глазами Вьетнама, который пошел в Транстихоокеанское партнерство в значительной степени потому, что ему нужно было отойти в сторону от Китая и прислониться к кому-то еще. Если на это посмотреть со стороны одного единственного участника, то мне кажется, не получается здесь того, чего хочется австралийцам. И я очень сомневаюсь, что это устроило бы, например, Японию.

Это экстравагантная идея, которая, во всяком случае на первый взгляд, не выдерживает критики. Я бы в целом сказал, что выдвигают ее с одной целью - подразнить США. Реально представить себе такую перспективу очень трудно.  

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Трансатлантическое партнерство — угроза для России?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Терроризм
Мировой терроризм не обойдет Россию
Изобретения
Ученые изобрели "напалм наоборот"
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Кто сорвет инаугурацию Трампа
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Наука и техника
Российские ученые почти научились читать мысли
Любовь Степушова Переобуваются все — от Рима до Варшавы Любовь Степушова Юрий Носовский Ученые изобрели "напалм наоборот" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трампа тянут к "нобелевке" через Карабах Дмитрий Нерсесов
Комментарии
владимир буканов "Сатирикону" выделили из бюджета 235 миллионов рублей
сергей гапоненко Российский фильм "Матильда": еще не вышел на экраны, но уже оскандален
сергей гапоненко Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Nina Weiss В Москве школьница умерла во время уроков
vkontakte_58809297 Обама сколачивает в ЕС антиамериканский блок
ольга рябинина Консервативные и верующие американцы полюбили Россию
Филипп Новиков Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Google_113042661472508661168 "Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Филипп Новиков Мировой терроризм не обойдет Россию
Виктор Сафарян В США делят премию за урегулирование конфликта в Закавказье
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?