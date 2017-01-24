Разгневанные автомобилисты пришли к зданию кабмина Украины

Заблокировавшие въезды в украинскую столицу автомобилисты начали акцию у здания правительства страны с требованием принять закон об иностранных машинах.

Фото: twitter.com

До этого протестующие частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы в Киеве. Теперь они собрались перед зданием кабмина и требуют принятия законопроекта №5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. В частности, они просят отменить растаможивание таких автомобилей и разрешить собственникам не пересекать границу каждые 5-10 дней, а вместо этого платить ежегодно налоговый сбор. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Хотя автомобилисты и начали поджигать шины, подтаскивая к месту акции все новые колеса, в целом обстановка у здания кабмина спокойная, на месте дежурит полиция. Пока участники акции ждут обещанной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"В сопровождении полиции около 50 автомобилей находятся у здания кабмина", - сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик в эфире телеканала. По ее словам, ситуация спокойная, в центре находятся около 400 правоохранителей, автомобилисты постепенно покидают блокпосты на въездах в Киев.

Стоит несколько разъяснить ситуацию. Все дело в том, что украинские граждане нашли для себя способ немного поэкономить: они покупают машины в соседнем Евросоюзе и не растаможивают, не ставят на учёт свой транспорт на родине. По состоянию на сентябрь 2016 года в стране насчитывалось порядка 1,5 млн автомобилей с иностранной регистрацией. Как правило, транспорт ввезен из стран Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Болгарии, Польши и Словакии.

В результате производство местных автомобилей упало в 10 раз. Согласно статистике профобъединения украинских производителей "Укравтопром", в 2016 году в стране было выпущено 4,3 тыс. (-23%) легковых машин. Для сравнения: до последнего Майдана в 2013 году Украина произвела 45,7 тыс. авто.

На такое положение автопрома не могли не обратить внимание власти страны. что и произошло в сентябре 2016 года. После этого Государственная фискальная служба начала готовить списки всех автомобилей, ввезенных в режиме транзита или временного ввоза на территорию Украины с 1 января 2007 года. По закону, резиденты Украины (граждане и зарегистрированные иностранцы) имеют право ввезти автомобиль в транзитном режиме на срок до 10 дней, после чего нужно вновь пересечь границу либо заплатить за таможенное оформление и поставить автомобиль на учет.

Выявлением таких автомобилей на Украине стали заниматься специальные патрули, которые выписывали нарушителям штраф до 17 тыс. гривен (около 37 тыс. руб.) в зависимости от времени просрочки. При этом в случае неуплаты штрафа на машину накладывался арест, а тем, кто ввозил несколько машин, сразу грозила уголовная ответственность.

Вот эту ситуацию и хотят переломить протестующие автомобилисты. Между тем в Верховную раду уже был внесен законопроект, авторы которого предлагают просто обязать владельцев машин, зарегистрированных за границей, платить ежегодный взнос, не оплачивая при этом таможенное оформление транспортного средства.

Получиться или нет протащить этот законопроект через Раду, пока неизвестно: ведь против него лоббистами выступают все автопроизводители Украины.

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