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Источник Правда.Ру

Переговоры по Сирии в Астане завершены. Итоги

Мир

 

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Сирия, фото: AP

Трехсторонние консультации в формате РФ-Иран-Турция завершились в Астане, на заключительном заседании переговоров не ожидается присутствие представителей властей Сирии и оппозиции.

Напомним, 24 января в столице Казахстана проходит второй день консультаций между официальным Дамаском и вооруженной сирийской оппозицией при посредничестве Москвы, Анкары и Тегерана.

Россия, Иран и Турция должны согласовать итоговый документ стран-гарантов перемирия. Между тем оппозиция Сирии не будет его подписывать. Подписание коммюнике представителями правительства арабской республики также не планируется.

"Есть сведения о том, что делегации властей Сирии и оппозиции не будут присутствовать на заключительном заседании. Итоговое заявление будет зачитано страной-хозяйкой переговоров (Казахстаном — ред.) в присутствии стран-гарантов", — сказал собеседник РИА Новости.

Также по итогам переговоров стало известно, что Московская, Каирская и Эр-Риядская оппозиционные группы САР получили приглашение в Москву на встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым 27 января. Об этом заявил сирийский оппозиционер Джихад аль-Макдиси.

"Мы получили приглашение со стороны России принять участие во встрече с главой МИД Сергеем Лавровым. Кроме нас, также приглашены представители других платформ сирийской оппозиции, в том числе Московской и Эр-Риядской", — цитирует РИА Новости аль-Макдиси, представляющего Каирскую группу.

Напомним, как сообщала Правда.Ру Россия, Турция и Иран выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии и не видят военного решения проблемы. "У нас общее мнение, прежде всего заключающееся в том, что необходимо в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность, единство Сирии", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Интерес России, по мнению экспертов, в спокойствии на границах.

— Нам польза в том, что мы хотим иметь спокойные границы по всем своим рубежам. Это серьезно для нас. Потому что подобные конфликты, конечно, не дают нам развиваться так, как хотелось бы, и не отвлекать свои силы на урегулирование тех или иных конфликтов, — рассказал Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Ранее советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Мусиенко подчеркнул, что переговоры по Сирии в Астане не являются основными в вопросе урегулирования кризиса в этой арабской стране, но окажут положительное влияние на предстоящую встречу в Женеве.

"Астана — это не единственный трек, — сказал он. — Однако эта встреча окажет положительное влияние на переговоры в Женеве".

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