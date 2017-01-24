Американскую бронетехнику успели "подбить" по пути из Германии в Польшу

Американская армия столкнулась с "неожиданными трудностями" при переброске бронетехники из из германского порта Бремерхафен в Польшу.

Фото: AP

Как пишет газета The Wall Street Journal, по дороге несколько машин получили серьезные повреждения: они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии. Безопасного способа их перевозки армейское руководство пока не нашло.

Кроме того, некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость "восстановить опорные точки" на востоке Европы.

США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Маневры направлены на потенциальное сдерживание России.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в ходе июльского саммита НАТО, проходившего в Варшаве, страны-члены Альянса договорились о создании четырех батальонов в Прибалтике и Польше. ​По словам Йенса Столтенберга, батальоны будут созданы в качестве "сдерживающей меры". Он добавил, что почти все страны - члены альянса поучаствуют в формировании этих батальонов. Войска НАТО будут присутствовать в восточном регионе до тех пор, "пока это будет необходимо", заявил генсек Альянса.

Тактика "сдерживания" России не дала никаких результатов, а споры о том, как следует выстраивать отношения с Москвой, демонстрируют лишь беспомощность Запада, считает автор статьи, опубликованной в конце прошлого года изданием Financial Times.

Сдерживание требует идеологической ясности, а неопределенность мира, сформировавшегося после окончания холодной войны, лишает эту стратегию всякого смысла. По мнению обозревателя издания, Россия является государством, интегрированным в международные системы торговли и безопасности, и попытки ограничить ее влияние не могут быть эффективными.

По мнению старшего научного сотрудника РАН Петра Искендерова, когда европейские политики заявляют о поддержке России, складывается ложное ощущение, что они являются потенциальными союзниками.

"Не стоит забывать, что все они входят в ЕС и в НАТО одновременно. Это одна из проблем, которые существуют во внешнеполитической линии. В последние годы наметился определенный крен сотрудничества в сторону двухсторонних отношений со странами, которые на словах объявляют себя сторонниками России, это Центральная и Восточная Европа. Но надо понимать, ни одна из стран ЕС не будет выступать против генеральной линии союза. И в любой момент контракты со странами Европы по газу, нефти или атомной энергетике могут быть заморожены, если не будет взаимодействия с Брюсселем, Берлином или Парижем", - рассказал ранее Pravda. Ru эксперт.

Напомним, отношения между Россией и Западом ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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